V Čiernom mori sa stalo niečo zvláštne: Objavili sa tu najväčšie vlny vôbec, o niekoľko metrov vyššie než zvyčajne

Koncom uplynulého pracovného týždňa v Čiernom mori udrela búrka a rozprúdila vlny nevšedných rozmerov.

Konkrétne v rumunskom obchodnom prístave Constanta monitorovacie centrum inštitútu GeoEcoMar zachytilo rekordné vlny, informoval portál iMeteo. Stalo sa tak po tom, ako vypukla najsilnejšia búrka v tejto oblasti vôbec.

Prvýkrát na tomto mieste sa im podarilo zaznamenať vlny vo výške 7,5 metra. Čo keď si porovnávali s vlnami vysokými 4 — 5 metrov, ktoré sa tu inak počas tohto roka objavili, je značný rozdiel. A stalo sa vôbec prvýkrát, že by v danej lokalite pokorili 7 metrov.

Na netradičný jav sa zas my môžeme tešiť už dnes. Ako sme vás informovali, posledný pondelok roka nás čaká niečo nevšedné — nastane takzvaný čierny Mesiac. Možno vás prekvapí, ako pomenovanie tohto javu vzniklo. Ale ak ste niekedy počuli o modrom Mesiaci, už asi tušíte.

Mesiac, podobne ako v prípade „modrého“, nezmení svoju farbu. Čiernym sa nazýva preto, lebo ide o jav, kedy sa Mesiac dostane do fázy novu druhýkrát za jeden kalendárny mesiac, prípadne štvrtýkrát v danom ročnom období, vysvetlil portál iMeteo, ktorý zároveň informoval, že už o pár hodín nastane.

Ak by ste si ale mysleli, že na oblohe uvidíte niečo „iné“ než obvykle, nie je to tak. Keďže sa Mesiac nachádza vo fáze novu, jednoducho ho nebudeme vidieť. Môžeme však aspoň myslieť na to, že rok 2024 končíme nezvyklým javom.