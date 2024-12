Čierny scenár: V roku 2025 nastane zvrat, La Niña spôsobí jednu vec. Nebude to však vôbec dobré

Rok ubehol ako voda a máme pred sebou doslova jeho posledné hodiny. Viackrát sme vás informovali o tom, že padali teplotné rekordy. Vyzerá to tak, že v nasledujúcom nás čaká mierny zvrat a môže za to La Niña.

Článok pokračuje pod videom ↓

Predpoveď britskej Met Office na rok 2025 avizuje, že by mal byť jedným z troch najteplejších rokov z hľadiska priemernej globálnej teploty. Zaradí sa tak za roky 2023 a 2024, upozornil portál iMeteo.

Čo sa týka tohto roka, vyzerá to tak, že sa stane najteplejším v histórii. Podľa všetkého môže pokoriť hranicu 1,5 °C nad predindustriálnymi úrovňami. Zatiaľ sa za rekordný považuje jeho predchodca, ktorý sa k tejto hranici nebezpečne blížil.

La Niña zaúraduje

Budúci rok by nemal byť ovládaný javom El Niño, ale jeho náprotivkom, ktorým je La Niña. A takéto obdobia by mali byť spravidla chladnejšími. S príliš výrazným ochladením by sme však nemali počítať. Aj keď majú teploty skutočne klesnúť, budú vyššie, než v minulosti.

Dôvodom je, že krátkodobé javy, akým La Niña je, nedokážu zvrátiť otepľovanie, akému čelíme.