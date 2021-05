V Česku už nebudú povinné rúška. Od pondelka sa uvoľňujú ďalšie opatrenia, lockdown definitívne končí

Česká vláda na pondelkovom rokovaní rozhodla o otvorení ďalších služieb. Podľa spravodajského portálu TN.cz o tom prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter informoval vicepremiér Karel Havlíček.

Česká vláda v pondelok rozhodla, že od budúceho pondelka 10. mája nebude vonku za istých podmienok potrebné nosiť rúška. Okrem už skôr avizovaného otvorenia obchodov budú môcť od tohto dňa svoje prevádzky otvoriť napríklad aj remeselníci, a to vrátane opravovní obuvi či stolárstiev. Otvoriť sa tiež budú môcť solária, cestovné kancelárie, záložne či tetovacie salóny, píše spravodajský portál iDNES.cz.

Rúška už nebudú povinné

“Keď ste vo voľnom priestore a vo vašej blízkosti nie sú iní ľudia, tak ochranu nosa a úst nosiť nemusíte, keď ale napríklad prídete na zastávku električky alebo autobusu a je tam viac ľudí, tak si rúško nasadíte,” povedal po rokovaní kabinetu český minister zdravotníctva Petr Arenberger.

Ako na svojom twitterovom účte informoval vicepremiér a minister priemyslu a obchodu Karel Havlíček, od budúceho pondelka obnovia okrem iných svoje služby či kamenné prevádzky prekladateľstvá, dražby, vydavateľstvá, kopírovacie centrá, klenotníctva, hodinárstva a strelnice.

Podľa portálu Novinky.cz by sa uvoľnenie opatrení malo dotknúť aj škôl. Ministri už avizovali, že k prezenčnej výučbe sa vrátia žiaci druhého stupňa základných škôl vo všetkých krajoch. Ďalšie uvoľnenie by sa potom mohlo uskutočniť už o týždeň neskôr, teda 17. mája. Otvoriť by mohli napríklad terasy reštaurácií. Prezenčná výučba by sa mohla obnoviť aj na stredných školách, pripomínajú Novinky.cz.