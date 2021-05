Záujem o očkovanie je veľmi slabý. V takomto tempe môžeme o pár týždňov očkovacie centrá zatvoriť

Generálny riaditeľ Národného centra zdravotníckych informácií Róbert Suja dnes zvolal mimoriadny brífing k téme NCZI a očkovania a zároveň aj medializovaných podozrení z technického zlyhania čakárne pri pozývaní 16 a 17 ročných záujemcov o očkovanie.

16 a 17 roční prejavili vysokú mobilitu, čo sa týka očkovania. Keď sa na termín prihlasovali, vyberali si množstvo okresov, kde sa chceli dať zaočkovať. Podľa Suju je to motivačné, vidieť je veľký záujem u tejto vekovej skupiny. Momentálne ich tam budú držať evidovaných a uvidí sa, čo bude ďalej.

Záujem o očkovanie je veľmi slabý

Všetky termíny však boli udelené správne, NCZI postupovalo podľa platnej vyhlášky. Termíny boli mladým udeľované najmä tam, kde nebol vysoký záujem vyšších vekových skupín. Od štvrtka sa do čakárne zaregistrovalo len približne 140-tisíc ľudí, čo je veľmi nízky počet. Miera zaočkovania nedosiahne ani 38 %, optimistický pohľad je 58 %. Záujem je veľmi nízky a slabý, k vakcíne by sa mal v nasledujúcich týždňoch dostať každý, kto chce. “Ak to takto pôjde ďalej, o pár týždňov môžeme očkovacie centrá zatvoriť. Ak by sa otvoril Pfizer pre všetkých, záujem by vzrástol približne na 200-tisíc”, hovorí Suja. Nemyslí si, že sa dostaneme na číslo 1,2 milióna. Ide však o subjektívne odhady generálneho riaditeľa.

V čakárni bolo zaregistrovaných zatiaľ približne 3 500 mladých. Početnú skupinu tvorili aj ľudia od 18 do 30 rokov. Facebookové statusy mali na očkovaciu stratégiu veľký vplyv, ukázalo sa to najmä v piatok. Prichádzali správy, že NCZI zlyhalo, že sú v systéme technické chyby, to však nebola pravda. Chaos vznikol na základe toho, že niekto identifikoval chybu, ktorá tam nebola. Systém nebral tínedžerov ako 100-ročných.

Premiér Eduard Heger je spokojný s tempom očkovania, no je potrebné podľa neho pridať vo vysvetľovaní a propagácií očkovania. Uviedol to po prvej dávke vakcíny od firmy AstraZeneca. Zaočkovaný bol dnes vo veľkokapacitnom stredisku na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave. Na vakcínu sa prihlásil pred týždňom cez čakáreň, keďže bola otvorená jeho veková kategória. Zdôraznil, že vakcinácia je najrýchlejším spôsobom, ako vieme pandémiu poraziť.

