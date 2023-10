V Česku padali peniaze z neba a ľudia šaleli: Kazma vypustil z vrtuľníka milión, takýto dôvod je za tým

Český komik Kazma vie, ako poriadne šokovať. Najnovšie sa rozhodol urobiť ďalšiu show spojenú s dobročinnosťou. Zhodil milión dolárov v jednodolárových bankovkách pomocou nákladného vrtuľníka s kontajnerom. A teraz je na každom, kto si ich nazbieral, čo s peniazmi urobí.

Svoj zaujímavý plán priblížil Kazma ešte 13. októbra. Zišiel mu na um po tom, ako nikto nezískal miliónovú výhru v jeho súťaži. Rozhodol sa s ňou teda podeliť so všetkými, ktorí sa do nej zapojili. Dostali špeciálny e-mail, po ktorého rozlúštení mali informácie o mieste a čase, kde budú peniaze zhodené a mohli si to prísť pozrieť na vlastné oči – a niečo si odniesť aj domov.

Dlouho jsem přemýšlel, jak s tím naložit. Show must go on. Tohle je plán B. #OMStheGame pic.twitter.com/fzO4QqQvI1 — Kazma Kazmitch (@Kazma_Kazmitch) October 13, 2023

Peniaze padali z neba

V uplynulých hodinách zaplnili TikTok videá, ktoré ukazujú, ako to prebiehalo. Kazma svoj sľub dodržal a milión vypustil z neba. Nadšení ľudia tieto peniaze zbierali.

Nachádza sa na nich špeciálny QR kód

No aby to nebolo len tak, na každú bankovku pridal Kazma špeciálny QR kód so zbierkami na Donio, ktorým môžu ich noví majitelia pomôcť tým, ktorí to skutočne potrebujú. Takže teraz je na každom jednom, ku komu sa tieto peniaze dostali, ako s nimi naloží a či naozaj urobí dobrú vec. Každý kód je totiž prednastavený na platbu v hodnote jedného dolára.

Kazma vysvetlil, že všetko, čo si ľudia nazbierajú, je len a len ich. A to, čo s peniazmi urobia, je teda v ich rukách. Zábery z tejto akcie sa stali na sociálnej sieti virálnymi a aktuálne majú niektoré z nich až stovky tisíc videní. Podľa komentárov je však zrejmé, že nie všetci sú nadšení. Ľudia sa sťažujú, že e-mail s inštrukciami dostali len pár hodín pred začiatkom a nestihli sa na miesto dostaviť.