V cene bratislavskej garsónky môžete mať apartmán pri mori: Ceny nehnuteľností v obľúbených destináciách vás prekvapia

Kým v minulosti boli investície do nehnuteľností v prímorských lokalitách pre mnohých Slovákov len utópiou, v súčasnosti sa o túto možnosť zaujíma čoraz viac ľudí. Nie je to však kvôli tomu, že by ceny týchto nehnuteľností išli dole a boli prístupnejšie. Môže za to zrejme skôr situácia na domácom trhu a vysoké ceny tunajších bytov či domov, pri ktorých už ani apartmány na pobreží nevyzerajú tak draho.

V článku sa dozviete: aké nehnuteľnosti sú na predaj v obľúbených destináciách Slovákov;

za akú sumu môžete tieto nehnuteľnosti vlastniť;

v ktorej destinácií vám stačí len 40-tisíc eur;

ktoré prímorské oblasti sú najdrahšie.

V hľadáčiku sú Chorvátsko, Bulharsko či Španielsko

Vlastníctvo nehnuteľnosti je dodnes v našich končinách považované za dôležitý míľnik v živote každého človeka. Toto myslenie nám tak trochu ostalo ešte z čias komunizmu a mnoho Slovákov má vlastné bývanie ako najvyššiu prioritu, často aj na úkor životného komfortu. Aj v tomto segmente sme však došli do bodu, kedy sa reálne zamýšľame nad tým, či je skutočne nevyhnutné zadĺžiť sa na celý život kvôli garsónke v Petržalke.

Ak sa pozrieme na súčasnú ponuku tej najnižšej možnej triedy bývania, tak zistíme, že v Bratislave si za garsónku predávajúci momentálne pýtajú v priemere od 100 do 130-tisíc eur. Na terajšie ceny nehnuteľností to je, bohužiaľ, primeraný štandard a nič nenasvedčuje tomu, že by nás mal čakať rapídny prepad. Len nedávno ľudí tiež šokovali ceny za dvojizbové byty v prvom slovenskom mrakodrape, ktoré sa vyšplhali na necelých 500-tisíc eur.

Nie je preto vôbec čudné, že sa aj bežní Slováci v rámci investícií začali pozerať do zahraničia, kde bývanie najčastejšie hľadajú v Chorvátsku, Bulharsku, Turecku, Španielsku či megalomanskom Dubaji. Vlastniť apartmán pri mori je nielen prestížne, ale najmä praktické a z hľadiska investície aj rozumné. Preto sme sa rozhodli na ponuky rôznych portálov pozrieť aj my a prinášame vám prehľad, v akých cenových reláciách si môžete v daných lokalitách zakúpiť nehnuteľnosti.

Chorvátsko láka na najlepšie letoviská

Chorvátsko je pre slovenských turistov dlhé roky voľbou číslo jeden. Okrem výbornej dovolenky ponúka aj možnosti investícií v najlepších lokalitách a musíme uznať, aj v prijateľných cenách. Tak napríklad, chorvátske mesto Omiš ponúka na predaj úplne nové apartmány o rozlohe 53 štvorcových metrov v tesnej blízkosti mora za 170-tisíc eur. V populárnom Šibeniku je zase dostupný 13-ročný apartmán s výhľadom na more a s rozlohou 54 štvorcových metrov za 174-tisíc eur.

Medzi atraktívne lokality určite patrí aj Makarská riviéra, kde potencionálnych záujemcov lákajú okrem starších nehnuteľností aj nové projekty. Jeden taký ponúka obdobne veľké apartmány s garážou, bazénom a v blízkosti pláže od 180-tisíc eur, no na svoje si prídu aj ľudia s menším budgetom. Na severe Chorvátska dáte za štúdio o rozlohe 36 štvorcových metrov s výhľadom na more približne 75-tisíc eur. Podobných nehnuteľností je v ponuke viacero a finálna suma sa odvíja od lokality, a tiež stavu danej nehnuteľnosti.

V Bulharsku sa zmestíte do 50-tisíc eur aj v najlepších lokalitách

Medzi populárne dovolenkové destinácie patrí kvôli priaznivým cenám rozhodne aj Bulharsko. To sa v posledných rokoch stalo zaujímavou lokalitou aj v investičnej rovine, o čom sme sa pri lustrovaní webov s nehnuteľnosťami presvedčili aj my. Za moderné štúdio s veľkou terasou na Slnečnom pobreží, ktoré patrí medzi tie absolútne najlepšie lokality v krajine, dáte 51-tisíc eur. Vo veľmi priaznivých cenových rovinách sa niesli aj ďalšie ponuky.

Za dvojizbový apartmán v rezorte Midia Grand Resort, priamo pri mori, si vlastníci pýtajú 54-tisíc eur a veľký trojizbový byt v Sunset Resort Pomorie si viete kúpiť za 65-tisíc eur. Priestranné štúdio v štvorhviezdičkovom rezorte v letovisku Aheloy môžete vlastniť za necelých 40-tisíc eur, čo už je skutočne lákavá suma. Na populárnom Slnečnom pobreží ale viete nájsť aj moderné apartmány, ktorých cena sa šplhá na úroveň 100-tisíc eur.

V konečnom dôsledku sú to stále relácie, za ktoré si napríklad v našom hlavnom meste nekúpite ani slušný byt.

Byt v Eurovei Tower, alebo vila v Španielsku?

Pri našich potulkách prímorskými nehnuteľnosťami sme zavítali aj do Turecka, ktoré bolo v posledných rokoch často ospevované pre priaznivé podmienky na investíciu do tamojších nehnuteľností a zároveň aj zájazdmi najnavštevovanejšou letnou destináciou Slovákov. V rámci dnešného rešeršu by sme mohli Turecko zaradiť niekde medzi Chorvátsko a Bulharsko, pričom ceny štúdií a apartmánov v najlepších letoviskách sa pohybujú okolo úrovne 100-tisíc eur.