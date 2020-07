V Botswane stále masovo zomierajú slony. Laboratórne testy nevedia určiť príčinu

Botswanskú populáciu slonov postihlo záhadné „úplne bezprecedentné“ masové umieranie. Za uplynulé dva mesiace zaznamenali ochranári v delte rieky Okavango viac ako 350 sloních zdochlín. Príčinu ich úhynu nikto nepozná a výsledky laboratórnych testov budú známe až o niekoľko týždňov, tvrdí vláda.

Niall McCann z charitatívnej organizácie National Park Rescue sídliacej vo Veľkej Británii sa pre BBC vyjadril, že botswanskí ochranári upozornili na úmrtia slonov začiatkom mája po prelete nad deltou.

Bezprecedentný počet

„Počas trojhodinového letu ich spozorovali 169. Mať možnosť vidieť a narátať tak veľa počas trojhodinového letu je mimoriadne,“ uviedol s tým, že pri ďalšom vyšetrovaní identifikovali ďalšie zdochliny a celkový počet presiahol 350. „To je úplne bezprecedentné, pokiaľ ide o počet slonov, ktoré uhynuli počas jedinej udalosti nesúvisiacej so suchom,“ upozornil McCann.

Botswanská vláda v máji vylúčila, že by boli zdochliny výsledkom pytliactva, keďže mali kly, uviedol portál Phys.org. Pytliactvo vylučujú aj iné veci. „Zomierajú len slony, nič iné. Ak by to bol kyanid, ktorý používajú pytliaci, očakávali by ste aj iné úmrtia,“ skonštatoval McCann, ktorý zároveň vylúčil nákazu antraxom.

Možno je zasiahnutý nervový systém

Otravu ani ochorenie však nemožno vylúčiť. Spôsob, akým slony zomierajú, pričom mnohé dopadajú na tvár, a pozorovania ďalších jedincov, ktoré chodia v kruhoch, naznačujú, že niečo možno napáda ich nervový systém, uviedol McCann.

Bez poznania zdroja nie je možné vylúčiť možnosť prenosu choroby na ľudskú populáciu, najmä ak je príčina buď vo vodných zdrojoch alebo v pôde. „Je to ochranárska katastrofa, ale tiež má potenciál stať sa krízou verejného zdravia,“ dodal.

Botswana je domovom tretiny africkej populácie slonov.