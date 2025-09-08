V autobuse bolo pri zrážke 33 ľudí: Po nehode pri Drienovci hlásia 28 zranených, jeden človek zomrel

Nehodu autobusu a nákladného vozidla pri Drienovci v okrese Košice-okolie neprežila jedna osoba. Zranenia utrpelo 28 ľudí.
Informuje o tom Prezídium Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) na sociálnej sieti. V autobuse sa v čase zrážky nachádzalo 33 osôb vrátane vodiča.
Vodič zostal zakliesnený
„Hasiči vykonávali vystrihovanie zakliesnenej osoby z havarovaného autobusu, následne sa venovali triedeniu zranených podľa závažnosti poranení a poskytovali im predlekársku prvú pomoc. Záchranárom asistovali pri nakladaní zranených do sanitných vozidiel a niekoľko ľahko zranených osôb bolo prevezených do nemocnice hasičským evakuačným autobusom,“ uvádza.
Zasahujú profesionálni aj dobrovoľní hasiči
Na mieste zasahujú profesionálni hasiči z Moldavy nad Bodvou, košickej Šace i z hasičskej stanice Požiarnická v Košiciach, a to v spolupráci s dobrovoľnými hasičmi z Mokraniec a Turne nad Bodvou.
K vážnej dopravnej nehode linkového autobusu a nákladného vozidla došlo v pondelok ráno za obcou Drienovec v smere na obec Turňa nad Bodvou. Úsek cesty je momentálne uzavretý.
