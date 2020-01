V Austrálii naďalej vyčíňa počasie. Mohutná piesočná búrka zatemnila oblohu a padajú krúpy veľké ako golfové loptičky

V hlavnom meste Canberra padali krúpy s veľkosťou golfových loptičiek, podobne ako v predchádzajúci deň v Melbourne. Krúpy poškodili množstvo áut a domov. Meteorológovia varovali pred silným vetrom a prudkými búrkami v štátoch Nový Južný Wales, Viktória a Queensland. Možné sú aj bleskové povodne.

Objavili sa aj správy o ďalšom extrémnom prejave počasia: Mnoho Austrálčanov zdieľalo na internete zábery zachytávajúce mohutnú piesočnú búrku v Novom Južnom Walese, ktorá úplne zatemnila oblohu. Podľa meteorológov bola búrka v meste Dubbo sprevádzaná nárazmi vetra s rýchlosťou okolo 100 kilometrov za hodinu.

Nyngan‘s Grace Behsman took this video of a huge dust storm rolling in as they approached town. Watch til end – scary moment when the storm overtakes and everything goes black. The dust storm has swept the west & is encroaching Dubbo. Remember: not everyone’s celebrating rain 😔 pic.twitter.com/5VMLrFbrrT

— Lucy Thackray (@LucyThack) 19. januára 2020