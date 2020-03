V Amerike schválili rýchlotest, ktorý dokáže odhaliť COVID-19 iba za 45 minút

Aj po skúsenostiach zo Slovenska vieme, aké sú testy na zistenie ochorenia COVID-19 dôležité. A čím skôr sa odhalí, tým lepšie. Zdravotníci v prípade negatívneho výsledku nemusia s pacientom nakladať tak, ako keby mal nový koronavírus a v prípade pozitívneho výsledku sa dajú rýchlejšie prijímať opatrenia, aby nakazený neohrozoval okolie a zabezpečila sa mu zdravotná starostlivosť.

Iba 45 minút

Je preto pochopiteľné, že rýchle a spoľahlivé testy sú kľúčové. Preto aj americká Správa potravín a liečiv (FDA) vydala urýchlený súhlas na nový diagnostický test na ochorenie COVID-19, ktorý ukáže výsledok do 45 minút, informuje portál IFL Science. Test vyvinula spoločnosť Cepheid a mal by sa vyznačovať aj vysokou mierou presnosti. Či to ale bude naozaj tak, sa ukáže až pri ostrom nasadení.

Netreba posielať do laboratória

Spoločnosť však zdôrazňuje, že test by mal byť používaný najmä v naliehavých situáciách v nemocniciach a na pohotovostiach v momente, keď to bude čo najakútnejšie. Hlavnou úlohou testu je zmierniť zaťaženie tlaku na zdravotnícke zariadenia.

Nespornou výhodou testu je, že nebude potrebné posielať vzorky do laboratória, ale diagnostiku bude možné vykonať na mieste odberu.

Testy budú odosielané do nemocníc po USA v priebehu budúceho týždňa a je nemenej dôležité, že na jeho používanie nebudú potrebné žiadne školenia.

USA má v súčasnosti po Taliansku a Číne najviac potvrdených prípadov na ochorenie COVID-19. Iba štát New York má najmenej 15-tisíc potvrdených prípadov. Potreba rýchlych testov na diagnostiku je tak v krajine mimoriadne naliehavá.