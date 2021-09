Úzkosť a stres dokážete výrazne znížiť už za pár minút. Pravidlo 20-20-20 odporúča Forbes aj WHO

Každý deň by sme mali mať určitú dávku pohybu. Vďaka tomu sa budeme cítiť dobre nielen po fyzickej, ale aj po mentálnej stránke. Čoraz viac ľudí trápia úzkosti a depresie. Vďaka týmto cvikom ich však hravo zredukujete.

Ľudia pociťujú úzkosť čoraz častejšie

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odporúča pravidelné cvičenie nielen preto, aby sme boli fit po fyzickej stránke, ale aj preto, aby sme sa cítili dobre po tej mentálnej a zredukovali mieru úzkosti, resp. zabránili jej vzniku. Najmä od začiatku pandémie miera úzkosti u ľudí výrazne vzrástla. Neistotu zapríčiňujú rôzne opatrenia, ale aj práca z domu či nemožnosť vídať sa s priateľmi tak, ako to bolo predtým.

Navyše, úzkosť mnoho ľudí pociťuje aj za bežných okolností, žijeme vo svete, kde nás stres vo väčšej či menšej miere zaťažuje takmer na každom kroku, píše Science Times. Nie je totiž ľahké vytvoriť si rovnováhu medzi pracovným, súkromným životom a zábavou. Cvičenie by však jednoznačne malo byť pevnou súčasťou toho všetkého. Nedostatok pohybu môže mať rovnako škodlivé následky, ako škatuľka cigariet denne.

Ako sa dozvedáme z časopisu Frontiers in Psychiatry, pravidelné cvičenie môže zredukovať úzkosť až o 60 %. Švédski vedci do výskumu, ktorý trval 21 rokov, zapojili viac ako 400 000 ľudí. U tých, ktorí boli fyzicky aktívni, bola oveľa nižšia pravdepodobnosť vzniku úzkosti. Nemusí to byť fyzicky náročná aktivita, tieto cvičenia napríklad odporúča Forbes.

Strečing

Trochu strečingu si môžete doprať dokonca aj vtedy, ak ste práve v práci. Aby ste sa zbavili napätia, ktoré sa vo vašom tele nazhromaždilo, postavte sa na chvíľku, zhlboka sa nadýchnite, natiahnite sa a potom takpovediac vytraste stres z končatín. V natiahnutej pozícii vydržte niekoľko sekúnd a skúste si všimnúť, v ktorej časti tela cítite najviac napätia. Následne sa predkloňte a dotknite sa prstov na nohách.

Použite namiesto výťahu schody

Často automaticky nastúpime do výťahu, aj keď sa potrebujeme dostať hoci len o 2 či 3 poschodia vyššie. Ak však tých pár poschodí vyjdete pešo, výrazne tým pomôžete svojmu srdcu, informuje Science Daily.

Nezabúdajte na intenzívne cvičenie

Chodenie po schodoch je síce skvelé, no intenzívne cvičenie to nenahradí, informuje štúdia publikovaná v časopise Journal of Molecular and Cellular Cardiology. Nájdite si preto čas napríklad aj na behanie alebo sa vypoťte v posilňovni. Nielenže tak ochránite svoje srdce, zároveň si dobijete baterky a ďalším aktivitám sa budete môcť venovať takpovediac s čistou hlavou.

Držte sa pravidla 20-20-20

Toto pravidlo vám efektívne pomôže eliminovať riziko vzniku úzkosti. Ak pracujete pri počítači, nastavte si budík tak, aby vám zvonil v 20-minútových intervaloch. Je to znamenie, že je čas na chvíľu sa postaviť a dopriať si napríklad strečing. Oddýchnu si tak aj vaše oči, ktorým stačí už 20 sekúnd na to, aby sa zrelaxovali. Každých 20 minút sa preto aspoň na pol minúty prejdite po miestnosti alebo sa zahľaďte von z okna.