Prejsť aspoň 10-tisíc krokov denne je nezmysel. Odborníci prišli s novým údajom, ktorý mnohých poteší

Organizmus každého človeka je jedinečný, niekto potrebuje prijať viac energie a viac pohybu, niekto menej. Aj keď existujú rôzne tabuľky, ktoré vám napovedia, koľko by ste mali mať pohybu, nie sú šité každému na mieru. A týka sa to aj toho, koľko krokov denne by ste mali urobiť.

Koľko krokov denne by ste mali urobiť?

Prečo sa napriek tomu vždy uchyľujeme k presným číslam a veríme, že každý by mal denne urobiť 10 000 krokov, aby bol zdravý? Preto, lebo je to údaj, ktorý si dokážeme jednoducho zapamätať. Okrem toho, cvičenie je ľahko kvantifikovateľné, dokážeme číselne určiť, koľko drepov sme urobili včera a koľko kilometrov chceme zabehnúť zajtra, píše portál Science Alert.

V posledných rokoch sa desiatky štúdií venovali tomu, ako chôdza vplýva na naše zdravie. Výsledky hovoria jasne, čím viac krokov urobíte, tým viac redukujete riziko predčasného úmrtia. Jedna z najnovších štúdií bola publikovaná v časopise Nutrition, Obesity and Exercise len pred niekoľkými dňami. Zúčastnilo sa jej 2 000 mužov a žien v strednom veku, pričom ich úloha bola naozaj jednoduchá. Mali mať a sebe zariadenie, ktoré meralo nielen množstvo krokov, ale aj ich intenzitu (rýchlosť) počas bežného dňa.

Neexistuje žiadne magické číslo

Experiment začal ešte v roku 2005 a účastníci boli v pravidelných intervaloch sledovaní až do roku 2018. Počas tohto obdobia 72 účastníkov výskumu zomrelo. Nie je možné priamo povedať, že pravidelná chôdza zlepšila alebo zhoršila zdravotný stav účastníkov. Jednoznačne však existuje súvislosť medzi pravidelným pohybom a rôznymi benefitmi v oblasti zdravia.

Výsledky dlhodobej štúdie napríklad ukázali, že ľuďom, ktorí urobili denne viac ako 7 000 krokov, hrozilo o 50 až 70 % nižšie riziko predčasného úmrtia v porovnaní s ľuďmi, ktorí urobili denne menej ako 7 000 krokov. Rýchlosť krokov nemala na úmrtnosť ľudí žiaden vplyv. Dôležité je, aby robili viac krokov najmä ľudia, ktorí majú málo pohybu. Po prekročení 10 000 krokov sa však už vplyv na mortalitu nijak nemení.

To, že je chôdza dôležitá, sme sa dozvedeli už v predchádzajúcich štúdiách. Avšak nový cieľ, teda 7 000 krokov, je o niečo ľahšie splniteľný ako napríklad 10 000 krokov, čo by mohlo ľudí motivovať. Odborníci však opäť prízvukujú, že ani 7 000 krokov nie je magické číslo. Také sa zrejme nikdy ani nájsť nepodarí. Urobiť 7 000 krokov denne však nikomu neuškodí, ba práve naopak.