Užívajte si posledné lúče slnka, už čoskoro príde zmena: Nad Slovensko sa presunie chladný vzduch, teploty radikálne klesnú

Ak ste milovníci tuhej zimy, budete si na ňu musieť ešte chvíľu počkať. Stred týždňa neprinesie takmer žiadnu zmenu, bude sa niesť v znamení stability a sprevádzať ho budú aj slnečné lúče. Užite si preto, pokiaľ možno, pobyt vonku. Situácia sa už čoskoro môže zmeniť.

Čoskoro príde zima

Ako informuje iMeteo, aj dnes ovplyvňuje počasie na Slovensku rozsiahla tlaková výš so stredom nad Čiernym morom. Čaká nás prevažne jasný stred týždňa, ktorý budú sprevádzať ranné hmly, ktoré sa môžu udržať až do poludnia, a nízka oblačnosť.

Teploty sa budú pohybovať medzi +7 až +12 °C, na horách vo výške 1 500 metrov najvyššia denná teplota vystúpi na +6 °C.

Podľa aktuálnych predpovedí to vyzerá tak, že si podobné počasie budeme užívať ešte niekoľko dní a potom príde zmena. Tá by mala do našej oblasti prísť asi 12. novembra.

Numerické predpovedné modely podľa iMeteo avizujú, že by zatekanie chladného vzduchu do našej oblasti malo prísť už v nasledujúcich dňoch. Už druhá polovica tohto týždňa bude pomerne chladná. Okrem toho sa nad nami majú vlniť jednotlivé frontálne vlny, čo okrem poklesu teplôt prinesie aj zrážky.

Maximálne teploty začnú už čoskoro klesať zo dňa na deň nižšie a nižšie. V najbližších dňoch sa budú pohybovať medzi +3 až +12, nočné teploty klesnú pod +5 °C a v dolinách bude aj mrznúť.