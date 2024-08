Už to začína, tu udrú prvé silné búrky: Vzduch sa ochladí o niekoľko stupňov, hrozia prívalové lejaky

Na Slovensku udreli prvé búrky a v ďalších hodinách budú ešte intenzívnejšie, informuje iMeteo. Problémy môže narobiť najmä prívalový lejak.

Na našom území prevláda slnečné počasie s teplotami okolo +30 °C, no na strednom Slovensku sa začala tvoriť kopovitá oblačnosť, búrky a prehánky. Ako informuje portál o počasí, podľa očakávania sú veľmi statické a má to tak zostať. „Poľana a Veporské vrchy sú dnes strojcami prvých búrok,“ píše iMeteo. Výrazná búrka sa vytvorila južne od Brezna a udržuje sa v rámci hôr. Podľa odhadov z radaru mohlo v oblasti Poľany spadnúť do 30 mm zrážok.

Búrky budú pokračovať, kopovitá oblačnosť teraz rastie v oblasti Nízkych Tatier a Vígľaša. V priebehu popoludnia tak treba na Slovensku rátať s výraznejšími búrkami. „Na juhu Slovenska sa totiž nachádza pomerne vlhký vzduch a práve ten bude strojcom dnešných búrok,“ informuje iMeteo. Búrky sa majú vytvárať predovšetkým v Banskobystrickom kraji.