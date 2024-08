Na Európu sa valí obrovský toxický mrak: Úrady ľuďom odporúčajú, aby zostali doma. Takto sa prejaví na Slovensku

Na konci minulého týždňa došlo na Islande k veľkej erupcii sopky Sundhnuksgigarod, v dôsledku čoho sa do ovzdušia uvoľnil obrovský mrak oxidu siričitého, ktorý sa valí smerom na juhovýchod Európy, informuje iMeteo na základe správy od Islandského meteorologického úradu.

K výbuchu došlo ešte 23. augusta na juhozápade ostrova. Masa teraz postupuje smerom na Britániu a tamojšie úrady už varovali občanov, aby neopúšťali domovy. Zvýšený oxid siričitý vo vzduchu namerali aj Francúzi, oceánske oblasti a krajiny Beneluxu.

Slovensko by malo byť v bezpečí

Vyzerá to ale, že Slovensko bude mať šťastie. Mrak síce naším územím prejde, no bude v takej veľkej výške, že si ho zrejme ani nevšimneme. Oxid siričitý je pritom neviditeľný, no výrazne zapáchajúci. Spôsobuje podráždenie očí a dýchacích ciest, najmä u zraniteľných osôb. V tomto konkrétnom prípade by však ohrozenie nemalo byť veľmi výrazné.