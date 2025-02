Už od 30 eur: Našli sme totálne najlacnejšie letenky na leto k moru do Chorvátska, k Jadranu sa dostanete za pár šupov

Obdobie letných dovoleniek sa už nezadržateľne blíži. Mnohí Slováci tradične plánujú vycestovať k milovanému Jadranu. Do Chorvátska sa viete dostať za pár hodín autom, no ak si chcete cestu urýchliť, môžete zvoliť leteckú dopravu. Preto sme sa pozreli na najlacnejšie letenky počas top sezóny do populárnej dovolenkovej destinácie, aké si teraz môžete kúpiť.

Do známeho vyhľadávača leteniek sme zadali odlet z letísk v Bratislave, vo Viedni a v Budapešti a ako cieľovú destináciu zvolili Chorvátsko. Zaujímala nás top sezóna a pozreli sme sa na aktuálne najnižšie ceny leteniek na júl a august.

Letecky do Chorvátska už od 30 eur

Spomedzi obľúbených miest ako Split, Dubrovník, Pula, Zadar, Rijeka či ostrov Brač, nájdete najlacnejšie jednosmerné letenky do Zadaru a Rijeky od 30 eur, do Splitu a Puly od 33 eur, do Dubrovníka od 36 eur alebo na ostrov Brač od 139 eur.

Máte na výber z množstva termínov

Z Viedne si za túto cenovku zaletíte do Zadaru v rôznych termínoch, napríklad 14. júla či 21. augusta. Jednoducho, počas leta je z čoho vyberať. To isté platí, ak by ste si zvolili Rijeku. Vycestovať sem za 30 eur z Viedne môžete napríklad 24. júla alebo 11. augusta.

Ak vás viac láka južné pobrežie Chorvátska, do Dubrovníka sa dostanete rovnako od našich rakúskych susedov 17. augusta za 36 eur.

Možno vás zaujíma, ako to vyzerá s cenami spiatočných leteniek do Chorvátska na leto. Najlacnejšie spiatočné letenky do Zadaru na toto obdobie práve nájdete od 60 eur, napríklad v termíne 18. – 25. augusta. Letí sa nízkonákladovkou Ryanair a let trvá príjemných 70 minút.

Spiatočné letenky do Dubrovníka sú o niečo vyššie a začínajú na 72 eurách, konkrétne v termíne 17. – 26. augusta.

Ak ste si mysleli, že letnú dovolenku v Chorvátsku stačí začať plánovať na prelome mája/júna, nie je to celkom tak. Ak si to necháte na poslednú chvíľu, možno zistíte, že vaše vytipované ubytovanie je už dávno obsadené niekým iným a lacných a zaujímavých dostupných ponúk bude pomenej.

Preto ak chcete ušetriť, no zároveň si dopriať dovolenku na príjemnom mieste, čakanie sa vám nemusí vyplatiť.

