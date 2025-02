Boli sme v lyžiarskom stredisku len 9 minút od našich hraníc: Slováci chvália nízke ceny a je ideálne pre rodiny

Ak ste sa túto zimu ešte nestihli dostať na hory, stále je čas naplánovať si napríklad víkendový výlet. Okrem lyžiarskych stredísk na Slovensku sa môžete vybrať aj k našim susedom a nemáme na mysli tých na juhu. Vyrazili sme za zimnými radovánkami na sever a objavili nové miesta, ktoré doteraz boli pre nás úplnou neznámou. Toto lyžiarske stredisko je jedným z nich.

V článku sa dozviete aj: kde sa lyžiarske stredisko nachádza;

čo návštevníkom ponúka;

ako sme sa sem vybrali na večerné lyžovanie;

že návštevníci chvália nízke ceny aj kvalitné služby;

koľko stoja skipasy.

Hovoríme o stredisku Master Ski, ktoré nájdete v obci Tylicz, vo vojvodstve Malopoľsko, len na skok od našich hraníc.

Zaujalo nás práve svojou polohou. Jeho návštevu môžete spojiť s objavovaním kúpeľného mestečka Krynica-Zdrój, kde si aj počas zimných mesiacov prídete na svoje. Predovšetkým, ak obľubujete lyžovanie a aktivity s ním spojené. Ak radi navštevujete Zakopané, o ktorom sa hovorí ako o zimnom hlavnom meste Poľska, a chceli by ste spoznať aj ďalší krásny a neokukaný kút tejto krajiny, odporúčame vám dať si Krynicu-Zdrój na svoj cestovateľský zoznam. Od Zakopaného je mestečko vzdialené niečo cez dve hodiny autom smerom na východ.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Master Ski (@master_ski_tylicz)

Lyžiarske stredisko Master Ski máte blízko, ak pochádzate z Bardejova, stačí vám príjemných 26 minút cesty autom a môžete byť na svahu. Od hraničného prechodu Gaboltov je vzdialené asi len 9 minút. Takže ak dostanete chuť, viete sem pohodlne vyraziť napríklad na také večerné lyžovanie. K tomu sa ale ešte dostaneme.

Môže sa stať, že ak ste z iných kútov Slovenska, tak ste o tomto mieste nikdy ani len nepočuli, rovnako ako aj my. Preto tu na nás čakalo príjemné prekvapenie.

Jazda tunelom aj čarovným lesom

Návštevníkom ponúka 8 zjazdoviek v dĺžke 10 kilometrov, ktoré si užijete vďaka jednej 6-miestnej sedačkovej lanovke, ďalšej 4-miestnej a 6 lyžiarskych vlekov. Sú určené pre začiatočníkov aj pokročilejších lyžiarov a vďaka tomu si tu prídu na svoje všetci členovia rodiny a dospelí si zalyžujú po boku svojich ratolestí, pretože najdlhšia široká zjazdovka je dlhá 1350 metrov, uvádza web Visit Malopolska.

Ak milujete zábavu na svahu, určite nevynechajte jazdu tunelom, ktorá na vás čaká v miestnom Funparku. Zážitkom je aj lyžovanie cez úsek pomedzi stromy, ktorý sa prezýva „čarovný les“.

Večerné lyžovanie za príjemných 13 eur

My sme sa do lyžiarskeho strediska Master Ski vybrali ešte počas decembra na večerné lyžovanie, na ktoré si môžete kedykoľvek „odbehnúť“. Večerné lyžovanie trvá od 15:00 do 20:00 a za skipas aktuálne zaplatíte v prepočte okolo 13 eur.

Mali sme šťastie, a keď sme dorazili na miesto, začalo intenzívne snežiť, čo dotvorilo celú atmosféru večerného lyžovania na jednotku. Zaparkovali sme na neplatenom parkovisku priamo pred vstupom a za pár minút sme sedeli na 6-miestnej sedačkovej lanovke a nevedeli sa dočkať, kedy už budeme na svahu.

Zjazdovka bola široká, osvetlená a ako som sa presvedčila na vlastne koži, ideálna aj pre začiatočníkov, ktorí si potrebujú cibriť svoje lyžiarske schopnosti. Druhá časť našej posádky si vyskúšala aj trasu čarovným lesom a jazdu tunelom, takže ak sa radíte skôr k lyžiarom, ktorí túžia po takomto zážitku, tiež si tu prídete na svoje.

Počas návštevy si môžete oddýchnuť a zahriať sa niečím dobrým, napríklad, v miestnej reštaurácii.

Okrem večerného skipasu si môžete zakúpiť aj skipas na 2 hodiny za niečo cez 16 eur, za trojhodinový zaplatíte necelých 19 eur, štvorhodinový vás vyjde asi na 21 eur a šesťhodinový na 23,50 eura. Celodenný KrynicaSki pass vás vyjde na asi 30 eur.

Slováci chvália dobré ceny, spomínajú aj služby na úrovni

Lyžiarskemu stredisku Master Ski svieti na googli hodnotenie 4,5 hviezdičky z 5 a návštevníci chvália parkovanie, ktoré je tu zadarmo, upravený svah, čisté toalety, alebo organizáciu pri vlekoch. Recenzie potvrdzujú, že ho navštevujú aj Slováci a sú z jeho službami spokojní.

„Takto si predstavujem lyžiarske stredisko, oplatí sa sem ísť a vrele odporúčam aj slovenským hotelierom a prevádzkovateľom prísť na exkurziu, ako sa to dá robiť na slušnej úrovni a za slušné peniaze,“ podpichol jeden z nich, ktorý zjavne domov odchádzal s príjemnou skúsenosťou.

„Super stredisko, ideálne pre pohodovú rodinnú lyžovačku. Moderné sedačkové lanovky, požičovne a prijateľné ceny,“ doplnil ďalší náš krajan, ktorý sa vybral za lyžovačkou do Poľska.

Viackrát sa opakovalo, že stredisko je ideálne ako pre začiatočníkov, tak pre rodiny s deťmi, a taktiež sa návštevníkom pozdávali ceny a hneď niekoľkí sa zhodli na tom, že sa im zdali nízke, čo v dnešnej dobe privítajú peňaženky mnohých.

My sme si večernú lyžovačku v stredisku Master Ski užili a aj keď nepochádzame zo severného Slovenska, v budúcnosti sa sem radi vrátime, rovnako ako aj za spoznávaním ďalších kútov regiónu Malopoľsko.