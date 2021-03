Už o pár rokov si môžeš naplánovať dovolenku mimo našej planéty. Otvára sa prvý hotel vo vesmíre

Kalifornská spoločnosť Gateway Foundation zverejnila ešte v roku 2019 plány na hotel v štýle výletných lodí, ktorý by sa jedného dňa mohol vznášať nad zemskou atmosférou.

Táto futuristická koncepcia, ktorá sa vtedy nazývala Von Braun Station a skladala sa z 24 modulov spojených výťahovými šachtami, ktoré tvoria rotujúce koleso obiehajúce okolo Zeme mala byť plne funkčná do roku 2027.

Výstavba začne v roku 2026

Teraz však spoločnosť prišla s novým názvom. Bude sa volať Voyager Station a má byť postavený spoločnosťou Orbital Assembly Corporation, novou stavebnou spoločnosťou, ktorú vedie bývalý pilot John Blincow. V nedávnom rozhovore pre CNN Blincow vysvetlil, že došlo k určitým oneskoreniam kvôli pandémii, avšak predpokladá sa, že výstavba vesmírneho hotela sa začne v roku 2026 a pobyt vo vesmíre by mohol byť realitou do roku 2027.

Ako bude hotel vyzerať?

Podľa hlavný dizajnérskeho architekta spoločnosti Orbital Assembly Corporation Tima Alatorra by vesmírny hotel nemal pôsobiť sterilne čisto a mimozemsky. Alatorre chce so svojím tímom preniesť kúsok Zeme do vesmíru prostredníctvom útulných apartmánov a elegantných barov či reštaurácií.

Alatorre však zdôrazňuje, že hotel samozrejme nebude úplne prehliadať, že sa nachádza vo vesmíre. V hotelovej reštaurácii sa budú podávať „vesmírne jedlá“ – ako napríklad mrazom sušenej zmrzliny. Okrem toho budú v ponuke rekreačné aktivity, ktoré podľa architekta zdôraznia skutočnosť, že ste schopní robiť veci, ktoré na Zemi nie sú možné. Vďaka beztiažovému stavu a zníženej gravitácii budete môcť skákať do poriadnej výšky či dvíhať ťažké veci.