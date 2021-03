Budeme prepisovať učebnice? Vedci tvrdia, že Zem má o jednu vrstvu vo svojom vnútri naviac

Je možno paradoxné, koľko toho vieme o vzdialených svetoch, planétach a hviezdach, no to, po čom dennodenne chodíme, nemáme až tak dobre zmapované. Vrstvy Zeme sú pre vedcov aj dnes záhadou, no teraz sa zdá, že nové dôkazy môžu prekopať to , čo o stavbe Zeme vieme.

“Tradične nás učili, že Zem má štyri hlavné vrstvy: kôru, plášť a vonkajšie a vnútorné jadro,” vysvetľuje vo vyhlásení geofyzička Joanne Stephensonová z Austrálskej národnej univerzity.

Jadro s dvomi vrstvami

Vedomosti o tom, čo vlastne leží pod našimi nohami sa odvodzovali väčšinou z toho, čo prezrádzali vyvreniny sopiek a čo prezradili seizmické vlny. Z týchto nepriamych dôkazov vedci vypočítali, že horúce vnútorné jadro s teplotou až 5 000 stupňov Celzia tvorí iba jedno percento z celového objemu Zeme, informuje portál Science Alert.

Stephensonová spolu s kolegami v štúdii uverejnenej v časopise Journal of Geophysical Research však našla dôkazy o tom, že vnútorné jadro Zeme môže mať dve odlišné vrstvy.

“Je to veľmi vzrušujúce. Mohlo by to znamenať, že musíme prepísať učebnice,” povedala Stephensonová.

Skúmali seizmické vlny

Vedecký tím použil vyhľadávací algoritmus na prezeranie a porovnávanie tisícov modelov vnútorného jadra s pozorovacími údajmi z viacerých desaťročí meraní toho, ako dlho trvá seizmickým vlnám, kým preletia Zem.

Vedci skúmali niektoré modely anizotropie vnútorného jadra – teda hľadali rozdiely v zložení jeho materiálu, ktoré ovplyvňuje vlastnosti seizmických vĺn.

Zatiaľ, čo niektoré modely vraveli, že materiál vnútorného jadra vedie seizmické vlny rýchlejšie paralelne s rovníkom, iné tvrdili, že zmes materiálov umožňuje ich rýchlejší prechod paralelnejšie s osou otáčania Zeme.

Aj na základe toho vedci tvrdia, že našli dôkazy, ktoré môžu naznačovať zmenu v štruktúre železa, čo poukazuje na dve samostatné oblasti v jadre.

Priznávajú aj limity štúdie

Tieto nové dôkazy môžu naznačovať, prečo niektoré experimenty ohľadom Zeme nesúhlasia so všeobecne uznávanými modelmi. O tom, že jadro Zeme nemusí byť také, ako sa všeobecne tvrdí, pritom vedci už diskutujú nejaký čas.

Štúdia austrálskych vedcov však upozorňuje aj pred ich samotnými závermi. “Sme obmedzovaní rozdelením globálnych meračov seizmickej aktivity,” napísali v štúdii a ďalej tvrdia, že nedostatočné údaje znižujú istotu ich záverov. Avšak ich výsledky sa zhodujú aj s inými nedávnymi štúdiami o anizotropii vnútorného jadra.