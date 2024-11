Už o pár dní začne platiť novela zákona, ktorá ovplyvní dôchodcov. Mnohí si vďaka nej prilepšia, pozrite sa, či k nim patríte

Už o pár dní si prilepšia všetci ľudia, ktorí sa venujú opatrovateľstvu. Do platnosti totiž vstupuje novela zákona o sociálnych službách, upravujúca podmienku, ktorá oberala ľudí o peniaze. To však nie je všetko.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako informuje portál peniaze.sk, od 1. decembra 2024 vstupuje do platnosti novela zákona o sociálnych službách. Táto zmena sa dotkne všetkých opatrovateľov, či už sú zamestnaní alebo na dôchodku. Už o pár dní sa tak skončí krátenie opatrovateľských príspevkov a prvý nekrátený príspevok by mali opatrovatelia dostať už v decembri.

Čo sa zmení

Opatrovateľské príspevky sa po novom nebudú krátiť na základe príjmu odkázanej osoby. To však nie je všetko.

„To, čo sme sľúbili, dnes plníme. Od 1. decembra opatrovatelia detí so zdravotným znevýhodnením dostanú dvojnásobný príplatok k príspevku na opatrovanie, to znamená 200 eur. Ďalšou dobrou správou je, že po prvý raz v histórii rušíme krátenie opatrovateľských príspevkov pre všetkých opatrovateľov, a to bez ohľadu na to, či je opatrovateľ ekonomicky aktívny, alebo je na dôchodku. To znamená, že sa nebude testovať príjem opatrovanej osoby. Napravujeme tým nespravodlivosť, ktorá vznikla predošlým zákonom,“ oznámil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš, ako uvádza stránka ministerstva.

Ako uvádza portál peniaze.sk, keďže sa doteraz opatrovateľský príspevok krátil podľa príjmu (väčšinou dôchodku) opatrovanej osoby, v praxi to vyzeralo tak, že v roku 2024 v dôsledku vysokej valorizácie dôchodkov a teda aj výraznému zvýšeniu príjmov opatrovaných osôb, mnohí opatrovatelia dostali príspevok o desiatky až stovky eur nižší, ako poberali dovtedy.

Portál zároveň upozornil, že rozdiely spätne vyplácané nebudú a príspevky bez krátenia dostanú opatrovatelia prvýkrát až v decembrovom termíne.