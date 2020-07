Už o pár dní sa posádka Crew Dragon vráti na Zem. NASA pripravuje priamy prenos

Americkí astronauti Bob Behnken a Doug Hurley, ktorí sa pomocou vesmírnej lode Crew Dragon spoločnosti SpaceX dostali na Medzinárodnú vesmírnu stanicu ISS sa 1. augusta vydajú na spiatočnú cestu na Zem. Vo vesmíre tak strávia dva mesiace.

Z Floridy odštartovali ešte 30. mája a išlo o prvý vesmírny let americkej kozmickej lode s posádkou od roku 2011 a tento bol zabezpečovaný súkromnou spoločnosťou. Americkí astronauti dovtedy cestovali do vesmíru na ruských raketách.

Šéf vesmírnej agentúry NASA Jim Bridenstine oznámil, že dvojica odštartuje 1. augusta smerom na Zem.

„Pristátie do mora je plánované na 2. augusta, závisí to však od počasia. Zostaňte naladení,“ napísal na sociálnej sieti Twitter Bridenstine, ktorého citovala tlačová agentúra AFP.

NEWS: We’re targeting an Aug. 1 departure of @SpaceX‚s Dragon Endeavour spacecraft from the @Space_Station to bring @AstroBehnken and @Astro_Doug home after their historic #LaunchAmerica mission. Splashdown is targeted for Aug. 2. Weather will drive the actual date. Stay tuned. pic.twitter.com/VOCV51gzLi

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) July 17, 2020