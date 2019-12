Populárny seriál Narcos z produkcie Netflixu uvidia slovenskí diváci aj na obrazovkách RTVS. Už v januári, konkrétne v soboru 11. januára o 22:10 bude na Dvojke odvysielaná prvá časť. Ďalšie časti budú nasledovať s týždenným odstupom.

Príbeh azda najslávnejšieho kolumbijského narkobaróna Pabla Escobara skvele vykreslil seriál Narcos. Ten mnohí diváci sledovali prostredníctvom Netflixu, no teraz naň práva zakúpila aj RTVS, a tak si ho môžu vychutnať aj diváci, ktorí túto streamovaciu službu nevyužívajú.

Prvé časti zobrazujú ako sa Escobar zapojil do obchodu s kokaínom v Kolumbii. Pohyboval sa na čiernom trhu v Medellíne, v kamiónoch pašoval do Kolumbie ilegálny tovar (alkohol, cigarety a domáce spotrebiče). Stretol sa s čilským vyhnancom a ilegálnym chemikom Mateom „Cockroach Švábom” Morenom, ktorý mu ponúkol obchodnú spoluprácu na výrobe a distribúcii novej výnosnej drogy — kokaínu.

Neskôr svoje pôsobenie rozšírili z Morenových malých laboratórií na spracovanie kokaínu do ďalších veľkých laboratórií v dažďovom pralese a využitím znalostí Carlosa Lehdera začali kokaín dovážať vo veľkom do Miami, kde si droga získala priazeň u bohatých a slávnych. Postupne otváral väčšie laboratóriá a zriaďoval rozsiahle distribučné trasy do USA aby uspokojil zvyšujúci sa dopyt.

Ak si teda nechcete nechať ujsť premiéru tohto seriálu, sledujte RTVS už 11. januára o 22:10.