Už o pár dní nás čaká nebeské divadlo. Na oblohe sa objaví „odhryznuté Slnko“

Čiastočné zatmenie Slnka bude v utorok viditeľné v mnohých krajinách severnej pologule. Pozorovať ho budú môcť i obyvatelia Európy vrátane Slovenska, informuje TASR podľa sobotňajšej správy agentúry AFP.

Zatmenia Slnka sa začne o 8.58 h GMT (6.58 SELČ) na Islande a skončí sa o 13.02 h GMT (15.05 SELČ) v Indii. Pozorovať ho bude možné v Európe, severnej Afrike a na Blízkom východe, uvádza inštitút IMCCE parížskeho observatória.

K zatmeniu Slnka dochádza, keď Mesiac prechádza medzi Slnkom a Zemou, pričom vrhá tieň na zemský povrchu. K úplnému zatmeniu Slnka dochádza, keď Mesiac úplne zakryje slnečný disk a časť zemského povrchu sa tak úplne ponorí do tmy.

Utorkové zatmenie však bude len čiastočné, pričom v jeho priebehu „sa tieň Mesiaca nedotkne povrchu Zeme“, uvádza parížske observatórium vo vyhlásení.

Najsilnejšie bude v Kazachstane

„Mesiac zakryje maximálne 82 percent Slnka a stane sa tak nad Kazachstanom. Avšak ani tam nepríde k dostatočnému úbytku denného svetla,“ uvádza astronóm Florent Deleflie z parížskeho observatória.

„Na to, aby sme začali pociťovať na oblohe tmu a začali sme vnímať niečo ako studené svetlo, musí byť zakrytých aspoň 95 percent Slnka,“ dodáva pre AFP Deleflie.

„Budeme vidieť, ako zo Slnka ubudne len malá časť. Nebude to nič veľkolepé, no pre amatérskych astronómov to je vždy udalosť,“ uzatvoril Deleflie. „Tohtoročné zatmenie si teda určite nenechajte ujsť, pohľad na ‚odhryznuté Slnko‘ bude krásny,“ uviedol pre TASR počas týždňa predseda Slovenského zväzu astronómov Miloš Obert.

Astronómovia však upozorňujú, že pri pozorovaní zatmenia je potrebné dbať na ochranu zraku a nasadiť si ochranné okuliare.

Utorkové čiastočné zatmenie Slnka bude v poradí už šestnástym v tomto storočí a druhým v tomto roku. Ku ďalšiemu zatmeniu Slnka príde potom najbližšie 8. apríla 2024 v severnej Amerike, uvádza americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA).