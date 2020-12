Ústredný krízový štáb prichádza s novými opatreniami, rozhodlo sa o školách. Tie sa zatiaľ otvárať nebudú

Ústredný štáb mal zasadať už včera, no bez udania dôvodu sa schôdza zrušila. Rokovanie sa presunulo na dnešný deň. Prijali sa nové opatrenia, rozhodlo sa aj o školách.

Návrat do škôl je podľa Mikasa riziko

Návrat detí do škôl predstavuje riziko šírenia infekcie novým koronavírusom. Zvýši sa aj mobilita ľudí. Uviedol to hlavný hygienik SR Ján Mikas pred utorkovým rokovaním ústredného krízového štábu.

“Cieľom všetkých je, aby sa žiaci a študenti dostali do škôl, ale musíme pragmaticky pozerať na situáciu a zhodnotiť toto riziko,” povedal Mikas. K plánu návratu detí do škôl ministra školstva Branislava Gröhlinga (SaS) má hlavný hygienik viacero otázok. Chce si počkať na diskusiu na krízovom štábe. Epidemiologická situácia podľa Mikasa na Slovensku stále nie je zvládnutá. “Ak chceme mať pokojné Vianoce, tak sa musíme vyvarovať nástrahám,” podotkol.

Školy sa zatiaľ otvárať nebudú

Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) dostal za úlohu pripraviť tretí návrh, ako dospieť k otvoreniu škôl od 8. januára.

Školy na Slovensku sa od pondelka 7. decembra neotvoria. Po rokovaní Ústredného krízového štábu (ÚKŠ) to povedal minister školstva Branislav Gröhling (SaS). Ako ďalej priblížil, zároveň bol poverený vypracovaním tretieho návrhu, ako dospieť k otvoreniu škôl od 8. januára. Ten by mal predstaviť do 23. decembra.

Zlom v trpezlivosti ministra školstva, vedy, výskumu a športu Branislava Gröhlinga je na konci, uviedol to pred utorkovým rokovaním ústredného krízového štábu (ÚKŠ), ktorý sa má zaoberať aj návratom žiakov do škôl. Rezort školstva predložil na zasadnutie štábu plán návratu žiakov do škôl.

Minister tvrdí, že požiadavka pretestovať všetkých na 100 percent, teda žiakov, učiteľov aj rodičov detí, je nerealizovateľná. “Oslovili sme samosprávy, zriaďovateľov, aby nám pomohli s realizáciou. Ale nie je možné, aby sme otestovali niekde okolo 1,5 milióna ľudí,” povedal minister s tým, že pripravili návrh, ktorý bol odporúčaný zo strany epidemiológov. Z návrhu vyplýva, že dohodli hranicu 70 percent, ktorá by stačila na to, aby sa škola otvorila.

Na rokovanie priniesol Gröhling plán, na základe ktorého by sa cez víkend mohlo začať pilotne testovať. Do “pilotného projektu” sa má podľa ministra zapojiť len pár desiatok škôl, predovšetkým na západe krajiny. “Tie by sme vedeli počas víkendu pretestovať. Potom by sme sa pozreli na to, ako to funguje, a vedeli by sme to upraviť v januári,” poznamenal minister. Podľa Gröhlinga by sa do škôl mali vrátiť najmä žiaci na západe Slovenska. Minister si nevie predstaviť, ako by zadali povinnosť pretestovať všetkých. To, či návrh prejde, zatiaľ komentovať nechcel.

O tom, prečo bol pondelkový (30. 11.) krízový štáb zrušený, nevedel. Verí, že ÚKŠ sa pozrie na to, prečo je vzdelanie dôležité. Dodal, že významné je aj zdravie a bezpečnosť ľudí.

Na hraniciach budú povinné testy

Už minulý týždeň v piatok avizoval minister zdravotníctva Marek Krajčí, že situácia s pandémiou sa na Slovensku otáča. Krivka začína opäť rásť, rovnako aj pozitivita. Ak neprijmeme tvrdšie opatrenia, krivka začne znova prudko rásť. Opatrenia by sa mali podľa odborníkov skôr sprísňovať, nie uvoľňovať.

Od 7. decembra musí mať každý, kto prejde cez hranice negatívny test na covid-19. Pendlerom, študentom či zamestnancom pracujúcim v zahraničí, na ktorých sa doposiaľ vzťahovala výnimka, by mala od 7. decembra pribudnúť povinnosť preukázať sa negatívnym antigénovým testom na nový koronavírus. Nemal by byť starší ako dva týždne.

Sulík zastavil nákup testov, žiada zmeniť zadanie alebo obstarávateľa

Minister hospodárstva SR Richard Sulík (SaS) žiada zmeniť zadanie, resp. realizátora nákupu antigénových testov, ktorým ho pred dvomi týždňami poverila vláda. “Dôvodom je nesúlad medzi žiadosťou predsedu vlády a pôvodným zadaním ministerstva zdravotníctva,” vysvetlil novinárom po tom, ako o situácii informoval člen ústredného krízového štábu na utorkovom rokovaní.

Sulíkov rezort dostal pôvodné zadanie zaobstarať v štyroch termínoch 16 miliónov antigénových testov podľa zadania Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR. “Neskôr som však dostal list od predsedu vlády, ktorým ma žiada zakúpiť testy s čo najväčšou špecificitou a senzitivitou,“ ozrejmil Sulík, ktorý zároveň dodal, že požiadavka na čo najpresnejšie testy vytvára priestor na zakúpenie testov s vyššou senzitivitou a špecificitou, ktoré v zadaní uviedlo ministerstvo zdravotníctva.

“Podľa toho sme mali nakúpiť testy so senzitivitou minimálne 96 a špecificitou minimálne 97 percent,“ dodal. Sulík sa preto obáva, že by sa mohol dostať do podozrení a spochybňovania efektívnosti nákupu. “Niekto by mohol povedať, prečo som kúpil testy s 99-percentnou špecificitou za štyri eurá, ak MZ stačili testy s 97-percentnou špecificitou za tri eurá,“ uviedol ako príklad.

Preto chce, aby na stredajšom (2. 12.) rokovaní vlády sa buď zmenilo zadanie MZ SR, alebo testy obstarával rezort zdravotníctva. “Ak operatívne zmeníme zadanie, k 16. decembru tu môžu byť prvé dve várky plánovaného objemu, teda osem miliónov testov,“ dodal Sulík.

Sulík dostal za úlohu obstarať 16 miliónov antigénových testov na rokovaní vlády 19. novembra. Podľa premiéra Igora Matoviča (OĽANO) mal rezort hospodárstva testy obstarať v štyroch etapách do konca decembra. MH SR spustilo zverejnením oznámenia o začatí prípravných trhových konzultácií verejné obstarávanie antigénových rýchlotestov na nový koronavírus SARS-CoV-2.