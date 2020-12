Gröhlingov plán pre školy: Testovať chcú od piatka a to 70 % detí a aspoň jedeného rodiča

Ústredný krízový štáb mal zasadať včera, no bez udania dôvodu sa táto schôdza zrušila. Minister školstva tak nepredstavil svoj plán na otváranie škôl. Niektoré jeho body sú ale známe.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling v pondelok ráno poslal členom ústredného krízového štábu (ÚKŠ) realizovateľný plán, podľa ktorého by sa mohli žiaci čo najbezpečnejšie a v čo najkratšej dobe vrátiť do škôl. TASR to potvrdil odbor komunikácie ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.

Na pláne šéf rezortu školstva pracoval spolu so zástupcami samospráv, cirkevnými, ale aj súkromnými zriaďovateľmi škôl, so zástupcami školských organizácií aj s odborníkmi na zdravotníctvo. “Prečo sa zrušil dnešný krízový štáb, sa budem dopytovať ministerstva vnútra. Faktom však je, že každým jedným dňom odkladu sa znižuje šanca na realizáciu, a teda aj šanca na návrat detí do škôl do Vianoc,” uviedol Gröhling.

Mal ho predstaviť včera, krízový štáb nezasadal

Minister školstva mal v pondelok na ÚKŠ predstaviť plán na návrat žiakov do škôl. Zasadnutie štábu však bolo zrušené. Podľa informácií TASR by sa malo rokovanie ÚKŠ uskutočniť v utorok popoludní. Žiaci druhého stupňa základných škôl sa dištančne vzdelávajú od 26. októbra. Rovnako sa z domu vzdelávajú aj žiaci stredných škôl.

Vysokoškoláci sa majú vyučovať dištančne do konca zimného semestra. Výnimku majú len žiaci materských škôl a prvého stupňa základných škôl, tí sa môžu vzdelávať v školách prezenčne. Rovnako sa v školách môžu vzdelávať aj žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia v malých skupinách, ktoré sa skladajú maximálne z piatich žiakov a pedagóga.

Za akých podmienok by sa mohli školy otvoriť?

Ministerstvo navrhuje dobrovoľné skríningové testovanie. Pilotné kolo by sa malo konať 4. – 6. decembra, ďalšie 7. – 9. januára 2021. Testovať sa majú žiaci druhého stupňa základných škôl a študenti stredných škôl, k žiakovi jeden rodič zo spoločnej domácnosti, zamestnanci školy. Materské a špeciálne školy, praktické školy a odborné učilištia majú mať zo skríningového testovania výnimku. Testovať by sa malo v mobilných odberových miestach (MOM).

Pokiaľ sa v školách pretestuje dostatočný počet žiakov (aspoň 70 percent), môžu sa deti vzdelávať opäť prezenčne. Inak sa zostanú učiť doma. Do škôl by sa takto mohli vrátiť od 8. decembra. Pri prezenčnej forme vzdelávania by sa školy riadili semaformi. Ak nie je o prezenčnú výučbu dostatočný záujem, riaditeľ školy nemusí iniciovať testovanie.

Kto by test nepotreboval?

Skríningové testovanie by podľa návrhu nepotrebovali tí, ktorí budú mať aktuálny negatívny PCR alebo antigénový test, ako aj tí, ktorí ochorenie nedávno prekonali, prípadne im ho diagnostikovali. Výnimku z testovania by mali ľudia so stredne ťažkým či ťažkým mentálnym postihnutím, ľudia so závažnou poruchou autistického spektra, s imunodeficitom, onkologickí pacienti. Na skríning nemajú ísť ani ľudia, ktorí sú v karanténe.

Ministerstvo navrhuje po januárovom testovaní aj priebežné regionálne pretestovanie na základe rizikovosti regiónov. Rizikovosť by určoval semafor schválený Ministerstvom zdravotníctva SR. Od toho, v akom regióne sa škola nachádza, by závisela frekvencia testovania. V zelenom regióne by ďalšie kola neboli. V oranžovom by sa testovalo raz mesačne, v červenom každé dva týždne.

Okrem toho ministerstvo navrhuje zriadiť školskú sestru v škole nad 300 žiakov, ktorá by mohla robiť štandardné zdravotné úkony aj antigénové testovanie. A to aj bez nutnosti zriadenia MOM. Ministerstvo by chcelo aj zriadiť úrad hlavného školského hygienika s hlavným školským hygienikom v rámci rezortu školstva.