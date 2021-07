Hlavný hygienik vydal nové vyhlášky: Od 9. júla sa menia podmienky pre pendlerov aj pre registráciu v eHranici

Slovensko bude akceptovať aj potvrdenie o očkovaní z iných krajín. Musí však byť v anglickom, českom alebo slovenskom jazyku. Štandardne sa na to využíva COVID preukaz EÚ alebo potvrdenie o absolvovaní očkovania proti ochoreniu COVID-19. Vyplýva to z vyhlášky, ktorá nadobudne účinnosť 9. júla. Upozornil na to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

Za plne zaočkovanú osobu sa bude považovať taká, ktorá je najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky dvojdávkovej vakcíny. Ďalej tá, ktorá je najmenej 21 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii jednodávkovej vakcíny či najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky vakcíny, ak bola podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

Tiež sa za plne zaočkovanú osobu bude prechodne do 9. augusta považovať osoba po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou alebo dvojdávkovou schémou okamžite po podaní prvej dávky.

Pohyb pendlerov bude jednoduchší

Pohyb pre ľudí bývajúcich za hranicami sa od 9. júla vďaka novej vyhláške Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR práve zjednodušuje. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR to uviedlo v súvislosti s kritikou pendlerov k novým opatreniam. TASR o tom informovala hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.

Ministerstvo poukázalo na to, že očkovaní nemajú povinnosť testovania. “Zároveň po novom podľa stanovenej vyhlášky sa za zaočkovanú osobu považuje aj človek, ktorý je očkovaný prvou dávkou očkovacej látky, pričom táto definícia s platnosťou do 9. augusta platí okamžite po zaočkovaní,” argumentovala Eliášová. Zjednodušenie vidí rezort aj v tom, že očkovaným s platnosťou od 9. júla postačuje zaregistrovať sa v e-hranici raz za pol roka.

“Nezaočkovaní občania Slovenska, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt do 100 kilometrov v prihraničných oblastiach susedného štátu od otvoreného hraničného priechodu, musia predložiť podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva platnej od 9. júla, negatívny výsledok PCR testu, ktorý nie je starší ako sedem dní,” doplnila hovorkyňa.

Okrem COVID-preukazu Európskej únie alebo potvrdenia o absolvovaní očkovania na Slovensku sa možno preukazovať aj potvrdeniami z iných krajín, ako pripomenula hovorkyňa. Podmienkou je, aby toto potvrdenie bolo v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku.

Kto sa musí registrovať na eHranici?

Každý, kto od piatka (9. 7.) vstúpi na územie Slovenska, sa musí registrovať cez formulár korona.gov.sk/ehranica. Výnimku však budú mať deti do 12 rokov a osoby vykonávajúce tranzit cez územie Slovenska. Vyplýva to z vyhlášky, ktorá nadobudne účinnosť v piatok, upozornil na to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

Povinnosť registrovať sa pri každom vstupe na územie SR sa netýka plne zaočkovaných, ktorým prvá registrácia platí nasledujúcich šesť mesiacov. Ďalej sa netýka ani osôb po zaočkovaní prvou dávkou ktorejkoľvek vakcíny, tým platí prvá registrácia do 9. augusta. Rovnako sa nevzťahuje ani na osoby od 12 do 18 rokov, ktorým prvá registrácia platí do 9. augusta, a ani na osoby cestujúce za diagnostikou alebo liečbou, ktorým prvá registrácia platí jeden týždeň.

Ako ÚVZ SR ďalej uviedol, jedna registrácia postačí do 1. septembra osobám, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku a miesto výkonu práce v susedných štátoch, krajinách Európskej únie (EÚ) alebo na Islande, v Nórsku, Lichtenštajnsku alebo Švajčiarsku, pričom za posledných 14 dní navštívili iba tieto krajiny a cestujú iba za prácou.

Taktiež jedna registrácia postačí do 1. septembra tým ľuďom, ktorí majú trvalý pobyt alebo pobyt v krajinách Európskej únie, na Islande, v Nórsku, Lichtenštajnsku alebo vo Švajčiarsku a v prípade Ukrajiny do 100 kilometrov cesty od otvoreného hraničného priechodu, miesto výkonu práce na Slovensku a cestujú iba za prácou.

Rovnako postačí občanom Slovenska, ktorí bývajú v prihraničných oblastiach susedných štátov do 100 kilometrov od otvoreného hraničného priechodu.