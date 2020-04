Úspešná séria Hunger Games sa dočká aj filmového prequelu. Nazrie do minulosti celého príbehu

Štúdio Lionsgate vlastniace filmové práva na rovnako úspešnú knižnú sériu Hier o prežitie (Hunger Games) sa rozhodlo, že po miliardových tržbách z prvých štyroch snímok nenechá nič na náhodu a do sveta vytvoreného autorkou Suzanne Collins sa vráti zas. V novej snímke!

Návrat do minulosti

V Hollywoode už čoskoro vznikne ďalší film zo série Hunger Games, informoval o tom portál Coming Soon. Štúdio Lionsgate sa rozhodlo, že sfilmuje plánovanú prequel novelu The Ballad of Songbirds and Snake, ktorá vyjde v anglicky hovoriacich krajinách 19. mája. Na film si tak budú musieť fanúšikovia Hier o prežitie ešte chvíľu počkať.

Príbeh knižky aj chystaného filmu bude sledovať príbeh 18-ročného Coriolanusa Snowa roky predtým, ako sa z neho stal tyranský prezident Panemu. Viac detailov z knižky známych nie je, podľa prvých reakcií ale pôjde o temný príbeh, na ktorý sa údajne oplatilo čakať.

Pôvodný režisér i scenáristi

Čo sa týka chystanej filmovej verzie, tak scenár k tej napíše samotná autorka knižnej predlohy Collins spolu s oscarovým scenáristom Michaelom Arndtom, ktorý sa preslávil prácou na kritikmi ospevovanej dráme Little Miss Sunshine, ale aj na ostatných filmových verziách série Hunger Games. Na režisérsku stoličku opäť zasadne Francis Lawrence, ktorý režíroval všetky filmy série, okrem jednotky.

Faktu, že štúdio opäť po Hunger Games siahne, sa čudovať netreba. Prvé filmy dokázali celosvetovo zarobiť viac ako 3 miliardy dolárov a otvorili dvere do Hollywoodu niekoľkým hercom, najviac však samotnej hlavnej hrdinke Jennifer Lawrence, ktorá sa tak dostala do povedomia širšej verejnosti.

Kto sa v novom filme objaví v hlavných úlohách, zatiaľ tiež nie je jasné, očakávať však možno opäť nemálo hviezdne obsadenie. V predchádzajúcich filmoch sa objavili mená ako Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Lenny Kravitz, Elizabeth Banks či Philip Seymour Hoffman.