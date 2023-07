Ušetríte desiatky eur: Vďaka tomuto jednoduchému triku budete mať všade najlepšie ceny za hotel, stačí urobiť túto vec

Pre skúsenejších cestovateľov a hoteliérov nebudú nasledujúce informácie určite ničím novým, no mnohým ľuďom dokážu ušetriť radovo aj desiatky eur. Rezervácia v hoteloch nie je vôbec náročný proces a ak je človek ochotný investovať pár minút svojho času, vo výsledku bude spokojný.

Kontaktujte priamo hotel

Či už sa chystáte do Tatier, alebo spoznávať najkrajšie európske metropoly, vždy si ubytovanie rezervujte priamo v hoteli. V mnohých prípadoch majú práve hotelové zariadenia na svojich weboch tie najlepšie ceny a ak kontaktujete hotel bez sprostredkovateľa priamo, určite budete spokojní. V ideálnom prípade je najlepšie urobiť si malý rešerš a dané zariadenie si nájsť aj na Bookingu.

Vďaka Genius zľavám či rôznym promo akciám je možné, že vám Booking ponúkne lepšiu cenu, ako samotný hotel. Aj v takom prípade odporúčame priamo kontaktovať ubytovanie a konfrontovať ich s danou cenou. Vo väčšine prípadov by vám hotel mal ponúknuť (minimálne) rovnakú sumu, no zvykom je aj prihodenie malého benefitu v podobe raňajok a podobne. Pre hotel je stále najvýhodnejšie, ak nemusí platiť žiadne provízie tretím stranám, ktoré sú napríklad pri Bookingu na úrovni 15-20 percent.

Ten istý princíp platí tiež v situáciách, kde hotel ponúka akciové balíky na rôznych zľavových portáloch. Iste existujú výnimky, no vo väčšine situácií je hotel rád, keď môže tretiu stranu obísť a všetky peniaze za vaše ubytovanie idú do jeho vrecka bez dodatočnej provízie. Ak si teda budete najbližšie objednávať nejaký pobyt, skúste to práve takto.