Uránový odpad v zdroji pitnej vody či honosné sídlo Kim Čong-una: Američan vytvoril najdetailnejšiu mapu Severnej Kórei

Severná Kórea je izolovaná krajina, ktorá sa s okolitým svetom dobrovoľne príliš nedelí o vnútroštátne informácie a údaje. Američan Jacob Bogle však aj napriek tomu dokázal za posledné roky vytvoriť najdetailnejšiu mapu Kim Čong-unovej zeme, aká bola kedy zhotovená.

Článok pokračuje pod videom ↓

Azda najizolovanejší štát na svete, v ktorom platí tvrdý politický režim a desiatky zvláštnych zákonov. Severná Kórea je pod správou vládcu Kim Čong-una len málokedy v priestore globálnej geopolitiky, pričom k jej partnerom sa často radí Rusko.

Aj keď sa tamojšie úrady snažia pred ostatnými štátmi skrývať pravdepodobne všetko, čo sa dá, vďaka jednému Američanovi je známa aspoň detailná mapa s desiatkami tisíc objektov a informácií, uvádza Vice. Jacob Bogle sa počas voľného času najradšej venuje satelitnej archeológii a geografii, čo ho doviedlo až k súčasnému projektu.

Bogle strávil posledné desaťročie detailným a pedantným vytváraním mapy, ktorú neskôr poskytol širokej verejnosti. „Vytvoril som najkomplexnejšiu mapu pre verejnosť. Sústredil som sa aj na miesta ako centrá balistických rakiet, tunely, armádne bunkre či paláce. V archíve mám približne 30-tisíc strán údajov, ktoré sú spojené so Severnou Kóreou,“ načal vo video rozhovore Bogle, ktorý do mapy označil až 64 400 bodov.

Znečistenie pitnej vody či sídla najvyšších predstaviteľov

Za použitia archívnych i súčasných satelitných snímok vytváral Jacob krok po kroku mapu objektov a miest, pričom prišiel na pár veľmi zaujímavých, až desivých, zistení. Pri uránovom mlyne v meste Pjongsan objavil čiernu škvrnu, ktorú neskôr klasifikoval ako vypúšťanie uránového odpadu priamo do rieky, ktorá je zdrojom pitnej vody pre tisíce ľudí a tiež slúži na hospodárske účely.

Bogle vo videu dodáva, že znečistenie vodného toku mohlo neskôr spôsobiť ekologickú škodu aj v mori a následne v oceáne, no v Severnej Kórei je to vraj každému jedno. Všimol si aj zábery na niekoľko zbúraných, respektíve zbombardovaných luxusných domov z roku 2011, čo sa mu spojilo s politickou čistkou niektorých predstaviteľov, ktorá sa odohrala v rovnakom roku. Prirodzene, jeho archív obsahuje aj zábery súkromného sídla vodcu Kim Čong-una.

Nasadili na neho tajných agentov

Jeho zvýšený záujem o rôzne objekty neušiel ani hlavnému mestu, Pchjongjangu. Podľa slov amerického milovníka satelitných záberov sa už najmenej 6-krát pokúsili severokórejskí počítačoví experti nabúrať do jeho mailov a databáz, no nikdy sa im to nepodarilo.

Jacob si však z týchto akcií nerobí starosti. „Je to súčasť tejto práce. Je prirodzené, že niektorí ľudia ma chcú zastaviť. Stačí sa s tým len vyrovnať,“ dodal pre Youtube kanál portálu Vice.