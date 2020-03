Upálení na hranici či poliati kyselinou: 10 hercov, ktorých postavy vo filmoch len umierajú

Byť slávnym hollywoodskym hercom nemusí nutne znamenať, že vo všetkých filmoch stvárnia zvučné mená len hrdinov a postavy, ktoré zvíťazia nad zlom. Dôkazom je tento 10-miestny rebríček hercov, ktorí držia rekord v počte úmrtí na filmovom plátne.

Aj keď zistiť absolútneho rekordmana filmového priemyslu, ktorý za celú kariéru stvárnil najviac postáv odsúdených na smrť je nesmierne zložité, aspoň ako-také štatistiky sa snažia viesť verní filmoví fanúšikovia.

Na podobnú tému existujú už nespočetné množstvá článkov, no tú skutočnú odpoveď na otázku „Ktorý herec na filmovom plátne zomiera najčastejšie?“ nepozná azda nikto. S aspoň približnými štatistikami však pomáha projekt The Cinemorgue, ktorý vďaka webu Fandom dopĺňajú samotní fanúšikovia (nielen) Hollywoodu.

Práve The Cinemorgue totiž ponúka prehľad hercov a herečiek, ktorí (nie oni, ale ich postavy, samozrejme) vo svojich jednotlivých filmoch zomreli na základe rôznych premenných. Vyhľadať si môžete hercov podľa pohlavia, ich filmových či televíznych smrtí, k dispozícii sú ale aj ich účinkovania vo videohrách či hudobných videoklipoch. Zaujímavou možnosťou sú aj jednotlivé scény smrti, najslávnejšie posledné vety a slová pred smrťou či postavy, ktoré vo filme umreli a ich herci boli za (nielen) tento výkon nominovaní na Oscara.

Dlho sa nesprávne médiami (a najmä na internete) šírila informácia, že najčastejšie zabíjaným vo filmoch a seriáloch je herec Sean Bean. Samozrejme, niet sa čomu čudovať, keďže meno tohto herca sa objavilo aj v úvodných titulkoch slávneho fantasy seriálu Hra o tróny (Game of Thrones), kde taktiež neskončil práve najšťastnejšie.

Bean však nie je rekordmanom, aj keď jeho počet filmových (či televíznych) úmrtí sa podľa projektu The Cinemorgue vyšplhal na „smrtihodných“ 31-krát. „Nesmrteľnejší“ sú však jeho iní hereckí kolegovia, ktorí museli zahrať svoju smrť raz toľkokrát, ako on. Ktorí to sú? Vybrali sme 10 skutočných rekordmanov!

#10 Bela Lugosi | 37-krát

Známeho herca, ktorý prakticky stál pri zrode Hollywoodu a jeho korene siahajú do niekdajšieho Uhorska, sme mohli vidieť vo viac ako stovke snímok. Ikona klasických hororových filmov Bela Lugosi to schytal celkovo 37-krát a keďže sa objavoval predovšetkým v hororoch, pestrá je aj paleta jeho smrtí. Nič iné však čakať nemohol, napokon stvárňoval predovšetkým zlosynov, ktorých bolo nutné zniesť z tohto sveta.

#9 Tom Sizemore | 42-krát

Zastrelený do hlavy, vyhodený do vzduchu bombami, „zasamovraždený“ či otrávený bol celkovo 42-krát aj americký herec Tom Sizemore. Ten bol naposledy zabitý v snímke The Pinning (z hrude mu doslova vytrhli srdce) z roku 2018, no pri pohľade na jeho chystané filmové projekty ho zrejme ružová budúcnosť nečaká a počet jeho filmových úmrtí zrejme s istotou stúpne.

#8 Boris Karloff | 44-krát

Podobne ake Bela Lugosi, aj Boris Karloff patril k hercom, ktorí formovali Hollywood tak ako ho poznáme dnes. A rovnako ako on, aj Karloff hral prevažne v hororoch, za čo mohol predovšetkým jeho hrozivý a divný vzhľad.

Nemeckého herca sme mohli vidieť napríklad vo Frankensteinovi, Múmii, Havranovi a v desiatkach ďalších ikonických hororov. Ak si ale niekto myslel, že vo väčšine z nich prežil, mýlil sa. Zabitý bol v 44 z nich.

#7 Vincent Price | 49-krát

Meno Vincent Price, ktoré modernej generácii zrejme veľa nepovie, si taktiež na filmovom plátne odtrpel svoje. Najznámejšou spomedzi snímok, v ktorých účinkoval, bude pre mnohých z nás len Nožnicovoruký Edward (kde taktiež umrel), no za celú kariéru účinkoval vo viac ako 200 filmoch a v nich zomrel 49-krát. Absolvoval pritom skutočne nezvyčajné spôsoby – od staroby, cez upálenie na hranici až po roztrhanie.

#6 John Hurt | 51-krát

Z 205 filmov, v ktorých sme ho videli, zomrel John Hurt celkovo 51-krát a tento web zosumarizoval aj počty tých najčastejších – 11-krát ho zastrelili, 4-krát pobodali a dvakrát obesili. Najznámejšou smrťou je však nepochybne tá v sci-fi horore Votrelec (Alien), kde mu z hrude drasticky vliezla mimozemská bytosť.

#5 Dennis Hopper | 52-krát

Na ružiach ustlané to väčšinou nemal ani Dennis Hopper, medzi ktorého najznámejšie snímky patria Apocalypse Now či Texaský masaker motorovou pílou 2. Tvorcovia ho podľa výpočtov filmových fanúšikov zabili celkovo 52-krát.

#4 Eric Roberts | 60-krát

Starší brat Julie Roberts to vo filmovom priemysle taktiež nemal jednoduché. Počas svojej kariéry už stihol stvárniť desiatky postáv, no tým bol nie vždy dopriaty práve najšťastnejší koniec. Na obraze alebo mimo neho zomrel celkovo 60-krát, z toho 59-krát vo filmových či televíznych projektoch, raz to schytol v hudobnom videoklipe.

#3 Lance Henriksen | 69-krát

Na portáli IMDb narátali fanúšikovia 41 jeho filmových úmrtí, vyzerá to však, že ich absolvoval ešte viac – konkréte 69. Tvorcovoia pri jeho odstraňovaní boli taktiež nesmierne kreatívni – bol pobodaný, zastrelili ho, vyhodili do vzduchu a tak podobne.

#2 Christopher Lee | 74-krát

Filmový velikán sa objavil v stovkách filmov, zomrel v 74 z nich. Zaujímavé sú ale aj spôsoby, akými bol v jednotlivých úlohách odstránený. Okrem tradičných smrtí ako ubodanie na smrť či zastrelenie, tiež uhorel, popadal, spáchal samovraždy, bol poliaty kyselinou a tak ďalej. Lee skrátka vo filme absolvoval všetky spôsoby smrti, na aké si len dokážete spomenúť.

#1 Danny Trejo | 80-krát

Oficiálne „najzabíjanejším“ hercom Hollywoodu je Danny Trejo, ktorého filmári zabili (zatiaľ!) celkovo 80-krát, z toho 60-krát priamo na obraze. Zomrel v troch hudobných videách, deviatich televíznych projektoch, jednej videohre a v 67 filmoch hraných či animovaných. Vidieť sme ho mohli napríklad v snímkach ako Anakonda, Machette, Planéta teror, xXx, Spy Kids a ďalších.