Termálny kráter Kaďa: Ponúka bublinkový wellness pod holým nebom zadarmo pre všetkých aj počas zimy

Pokračujeme v našom zimnom seriáli, v ktorom si predstavujeme unikátne termálne pramene na Slovensku. Ich najväčším lákadlom je to, že sa v nich okúpete aj v tomto období. Navyše, nezruinujú váš rozpočet. Ak vás láka takýto zážitok, navštíviť môžete napríklad aj obľúbené Kalameny, ktoré sme si už predstavili. Dnes sa bližšie pozrieme na Jánsku kaďu, ktorá patrí u nás medzi najvyhľadávanejšie atrakcie svojho druhu.

Vzhľadom na zhoršenú epidemiologickú situáciu, vyzývame na dodržiavanie aktuálne platných opatrení pri návšteve tohto či ďalších unikátnych miest na Slovensku, ktorá by mala prebiehať v ich súlade.

Termálny prameň v obci Liptovský Ján nesie príznačný názov Kaďa alebo Jánska kaďa. Tento prírodný kráter s minerálnou vodou už na prvý pohľad vyzerá veľmi originálne, nevšedne a zaujímavo a aj preto ku sebe láka veľké množstvo návštevníkov. Spojenie “prírodné wellness” tak naň sedí dokonalo. Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Miro Kiss (@themirokiss) Minerálna perličková Kaďa Môže za to príjemné prostredie, v ktorom sa nachádza a ktoré nie je zničené, práve naopak, pôsobí veľmi dobre, čisto a udržiavane. Cestovateľský portál PlanetSlovakia uvádza, že v areáli Kade nájdete bufet alebo dokonca prezliekarne s WC, čo pri termálnych prameňoch na Slovensku nie je štandardom. Najzaujímavejšie je však jeho prevedenie, keďže je upravený do podoby bublinkujúceho okrúhleho “bazéna”. Kaďa sa nachádza na konci obce Liptovský Ján, presnejšie smerom k miestnemu termálnemu kúpalisku. Minerálne a termálne pramene k tejto lokalite jednoducho patria. Ich história siaha už do 14. storočia, kedy ich už ľudia využívali na liečebné účely. Oficiálna stránka obce uvádza, že prvý vrt prameňa sa uskutočnil už v roku 1927 a nachádzal sa v okolí Kade. O dva roky neskôr boli na mieste vybudované vaňové kúpele s krytým a otvoreným bazénom s liečivou minerálnou vodou, ktorá bola ku nim vedená cez viac ako 500 metrov borovicového potrubia. Kúpeľná tradícia v Liptovskom Jáne je hlboko zakorenená k svojmu miestu a dnes má preukázateľné liečivé účinky aj spomínaná Kaďa.

Má bohaté liečivé účinky

Portál Kam na výlet hovorí, že kúpanie v tomto prameni pôsobí priaznivo pri reumatických a kožných chorobách, ochoreniach ženských orgánov a pohybového ústrojenstva. Jeho široké účinky sú blahodarné k nášmu zdraviu, čo je veľké plus, ktoré tento termálny prameň poskytuje. Podľa TASR voda obsahuje hlavne sírany, vápnik, horčík a železo.

Vďaka tomu je tento kráter medzi svojimi návštevníkmi veľmi obľúbený. Ďalších zas láka samotný zážitok z kúpania sa v teplej vode, napríklad aj počas zimy. Kaďa je chladnejšia než termálne pramene, ktoré sme si už predstavili, napriek tomu je navštevovaná aj v týchto mesiacoch.

Obľúbené miesto v lete, vyhľadávané aj počas zimy

Voda má teplotu približne 20° C a napriek tomu, že je to o niečo menej, než pri obľúbených Kalamenoch, kde voda dosahuje až 33° C, je Kaďa navštevovaná počas celého roka. Oproti aktuálnym vonkajším mrazom totiž stále dokáže príjemne zahriať.

Do Kade vedie vstup po kamenných schodoch a môžete sa v nej pohodlne usadiť. Má vybudovaný prístup do druhej časti termálneho prameňa, ktorá je väčšia, avšak plytšia. Ak by ste teda dorazili na miesto a v samotnej Kadi by bolo viac ľudí, môžete počkať napríklad tu, kým sa trochu vyprázdni.

Láka na čisté a upravené okolie

Planet Slovakia informuje, že ideálna dĺžka kúpania v tomto termálnom prameni je 20 minút a aby sa dostavili jeho požadované liečivé účinky, mali by ste jeho návštevu niekoľkokrát zopakovať.

Ak sa rozhodnete na toto unikátne miesto prísť pozrieť, vyzývame vás k dodržiavaní poriadku a čistoty, aby mohlo čo najdlhšie slúžiť domácim, aj všetkým návštevníkom. Jeho ďalším lákadlom je práve to, že miesto pôsobí veľmi udržiavane.

Perličkový wellness úplne zadarmo

Ako odmenou vám môže byť, že si tento zážitok v teplom perličkovom kúpeli pod holým nebom môžete užiť úplne zadarmo. A kedykoľvek – počas každého ročného obdobia alebo aj skoro ráno, či podvečer pred západom slnka.

Ak náhodou cestujete z väčšej diaľky, návštevu Kade môžete spojiť napríklad s kratšou či dlhšou turistikou v okolí, po ktorej sa môžete osviežiť v Kadi. Je to skvelý tip, ako zažiť intenzívny výlet v čarovnej slovenskej prírode, ktorú všetci tak milujeme a má nám čo ponúknuť.