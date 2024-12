Umývajte čižmy, Mikuláš donesie poriadnu nádielku: Bude husto snežiť, pozrite sa, či aj u vás

Podobne ako v predošlé dni, aj vo štvrtok nás bude sprevádzať hmla a zamračené počasie. Výnimkou môže byť západ krajiny, kde sa objavia slnečné lúče. Sneh spadne len vo vyšších polohách. To sa však už zajtra zmení.

Pozor na poľadovicu

Podľa iMeteo nás dnes čaká podobný deň, ako boli tie predošlé, príčinou čoho je nevýrazné tlakové pole. Teploty sa budú pohybovať medzi 0 a +5 °C, vo výške 1 500 metrov bude maximálna denná teplota -4 °C, píše TASR.

Bude zamračené, hmlisto a na niektorých miestach môže aj mrholiť. Vo vyššie položených oblastiach padnú snehové zrážky, maximálne však 3 centimetre.

Aj dnes však hrozí veľké riziko, a to najmä na cestách. Na Spiši a Zamagurí sa môže až do predpoludnia vytvárať na cestách poľadovica. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologických ústav (SHMÚ), ktorý pre okresy v tejto časti východného Slovenska vydal výstrahu pred poľadovicou 1. stupňa, platná je do 10:00.

Na poľadovicu upozorňuje aj Stellacentrum v aktuálnych informáciách z ciest. Približuje, že sa tvorí v Žiline a okolí. „Hmla je v lokalitách Šahy, Sekule, Myjava, Dunajská Streda a Levice,“ dodáva Stellacentrum o ďalšom riziku na cestách.

Zelená vlna STVR informuje o tom, že v Piešťanoch pri autobusovej stanici smerom do centra sa zrazili dve osobné autá. „Úsek je neprejazdný,“ uvádza. Oznamuje aj to, že v Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra sa tvoria kolóny a zdržanie dosahuje 50 minút.

Mikulášska nádielka

Zajtra bude počasie iné. Spôsobí to oblasť nízkeho tlaku, ktorá k nám zasahuje vo vyšších častiach ovzdušia. Mikuláš okrem sladkostí prinesie aj sneh.

Prvé zrážky by k nám mohli začať postupovať okolo 9:00. Sneh začne padať na Záhorí, okolo poludnia sa snehovej nádielky dočkajú v Bratislavskom, Trnavskom, Trenčianskom aj Žilinskom kraji.

Postupne sneženie prejde aj nad stredné Slovensko. Na východe sa očakáva menej zrážok, front bude totižto postupne slabnúť.