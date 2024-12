V Petrohrade pristál vládny špeciál: Na palube mal byť člen vlády a šéf SPP, ministerstvo o ceste mlčí

V stredu o 13:05 mal zo Slovenska odletieť vládny špeciál Airbus A319. Podľa leteckých dát mal mieriť na Pobaltie a po 16:00 pristáť v Petrohrade. Práve tam sa nachádza centrála Gazpromu pod správou Kremľa.

Ministerstvo mlčí

Informoval o tom Denník N, ktorý na Sakovej cestu do Petrohradu upozornil ešte minulý týždeň zdroj z diplomacie. Ministerku hospodárstva má na ceste prevádzať generálny riaditeľ podniku Slovenský plynárenský priemysel (SPP) Vojtech Ferencz.

Podľa ďalšieho zdroja z prostredia SPP má ísť o „očakávané stretnutie k dodávkam plynu pre Slovensko“.

Rezort hospodárstva podľa denníka od piatku nereagoval na otázky ohľadom plánovaných zahraničných ciest šéfky ministerstva, a v stredu 4. decembra neodpovedalo na otázku, či sa Saková nachádzala na palube A319.

To, že by mohlo dôjsť k rokovaniam medzi Moskvou a Bratislavou, však potvrdil predseda Hlasu-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.

„Rokovanie s Rusmi po vojenskom konflikte určite dáva zmysel, dáva zmysel aj počas tohto obdobia, ak to bude mať zmysel pre Slovenskú republiku. Ale musia to robiť kľúčoví stakeholderi, či sú to predseda vlády, prezident, ministerka hospodárstva, minister zahraničných vecí.“