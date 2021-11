Ulice Egypta zaplavili tisícky jedovatých škorpiónov. Stovky ľudí už skončili kvôli uštipnutiu v nemocniciach

Pred časom sme vás informovali o tom, že Austrália bojuje so záplavou myší, ktoré hrýzli ľudí dokonca aj na nemocničných lôžkach. S mimoriadne nepríjemným problémom sa v súčasnosti pasujú Egypťania. Namiesto myší sú totiž ich domovy plné extrémne nebezpečných škorpiónov.

Ulice zaplavili hady a škorpióny

Predstavte si, že sa zobudíte na to, ako vám po tele lezie škorpión. Jednoznačne je to veľmi nepríjemná predstava, takmer ako vystrihnutá z hororového filmu. Pre Egypťanov je to však krutá realita. Ako píše portál The Guardian, na juhu Egypta bolo po uštipnutí škorpiónom hospitalizovaných už najmenej 500 ľudí. Môžu za to najmä intenzívne búrky, ktoré zvieratá vyhnali z ich prirodzených úkrytov a prinútili ich hľadať útočisko v domoch. Ľuďom robia vrásky na čele nielen škorpióny, ale aj hady, ktoré sa objavili v uliciach.

Najviac postihnutý je región Aswan, ktorý zasiahli nielen silné dažde, ale aj krupobitie. Najmenej 500 obyvateľov skončilo v nemocnici po tom, čo ich poštípali škorpióny, 3 ľudia neprežili, píše Ahram Online . Tým však zdravotníci stihli včas podať protijed a po krátkom čase boli prepustení do domácej liečby.

Jed zapríčiňuje zvracanie a intenzívnu bolesť

Búrky boli skutočne intenzívne, množstvo domov je poškodených. Voda valiaca sa ulicami zničila aj množstvo áut. V celom regióne sú hlásené výpadky elektriny, cesty boli uzavreté a pozastavená bola aj lodná doprava na Níle. Miestne ministerstvo zdravotníctva ľudí žiada, aby nepodliehali panike, aby ostali doma a vyhýbali sa zoskupeniam stromov, informuje BBC.

V miestnej nemocnici je zatiaľ dostatok dávok protijedu, k dispozícii je ich viac ako 3 000. Tá zabezpečila dodávky protijedu aj do menej zaľudnených oblastí. V prípade, ak človeka uštipne škorpión, je potrebné konať čo najskôr. Po tom, čo začne účinkovať jed, sa objaví intenzívna horúčka. Tá je sprevádzaná bolesťami, potením, zvracaním, hnačkou, triaškou a zášklbmi hlavy. Objaviť sa môžu aj ťažkosti s dýchaním.

Región Aswan je domovom čierneho škorpióna (Androctonus crassicauda). Práve ten je považovaný za toho najnebezpečnejšieho pre ľudí. Ak sa včas nepodá protijed, človek môže v ukrutných bolestiach zomrieť už do hodiny. Avšak napriek tomu, že je jeho jed mimoriadne toxický, zapríčiní po celom svete len niekoľko úmrtí ročne.