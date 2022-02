Ukrajinec Gleb informuje priamo z Kyjeva: Od rána sa tu strieľa a lietajú stíhačky, ale žijeme normálny život

Od štvrtka rána prebieha v susednej Ukrajine vojenský konflikt, ktorý zosnoval ruský prezident Vladimir Putin. Viaceré mestá aj oblasti na Ukrajine prežívajú útoky, pričom medzi ne patrí aj Kyjev. Práve v Kyjeve sa teraz nachádza aj Gleb Fishchenko, bývalý ukrajinský študent na Slovensku.

V krátkom rozhovore o vývoji situácie na Ukrajine sa dozviete aj: Aká situácia je v Kyjeve?

Zvažuje odchod z krajiny?

Aký zaujal k tejto situácii postoj?

Sú Ukrajinci informovaní o stave národa?

Gleb, aktuálne sa nachádzaš v Kyjeve na univerzite, kde pracuješ. Ako by si opísal tamojšiu situáciu?

Dnes od rána sa strieľa a lietajú rakety v Kyjeve, ale aj v iných mestách Ukrajiny. Samozrejme, všetci vidíme a vieme, že ide o ruskú armádu.

Od rána sa množia správy o úteku Ukrajincov nielen z Kyjeva. Nezvažuješ pri prípadnom zhoršení stavu odchod?

V prípade, že sa situácia zhorší, aj tak odchod neplánujem, pretože som tu doma. Som doma a budem chrániť túto krajinu a moje mesto. Aby som to povedal absolútne úprimne, je to agresívny útok Ruskej federácie na územie Ukrajinskej republiky.

Ste ako obyvatelia Kyjeva dostatočne informovaní o tom, čo sa deje?

Banky, lekári aj lekárne v Kyjeve dnes normálne fungujú. Všetci sú aj informovaní. Prezident každú hodinu vystupuje na online vysielaní, kde hovorí s národom.

Ruské útoky odsudzujú aj ruskí obyvatelia. Je to teda podľa teba útok jedného muža?

My nemôžeme hovoriť o tom, že ruskí obyvatelia sú za to, aby tu bola táto vojna. Považuje sa to ako útok jedného muža, Putina, na celú krajinu. Je to len kvôli tomu, lebo to chcel, a preto to robí. Vlastne aj z Bieloruska preto tak isto idú tanky, armáda aj lietadlá.

Ako veľmi je v hlavnom meste Ukrajiny cítiť nepokoje?

V Kyjeve cítime nepokoje, ale len kvôli tomu, že počúvame všetky informácie z novín. Vlastne, aktuálne je Mariupoľ na juhu aj Černihov na severe pod kontrolou ukrajinskej vlády.

Rusi zaútočili vo viacerých častiach krajiny, aj pár stoviek kilometrov od slovenských hraníc. Máš známych z niektorých oblastí? Čo ti hovorili?

Teraz držíme komunikáciu so všetkými ľuďmi z rôznych oblastí. Je to útok, boje pokračujú, sme vo vojnovom stave. Myslím, že dnes bude v parlamente rokovanie o mobilizácii všetkých mužov od 18 do 60 rokov. Chcel by som poprosiť európsku spoločnosť, aby ste boli s nami. Či už na sociálnych sieťach, nejakými podpornými akciami alebo čímkoľvek, čo je spojené s ukrajinskou vlajkou.

Ďakujeme za doterajšiu podporu, ďakujem aj mojej alma mater, Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, že sa vyjadruje k tejto téme a posiela nám aspoň takto podporu.