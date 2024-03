Ukrajina oznámila, že zasiahla dve ruské výsadkové lode a významné komunikačné stredisko. Rusko tvrdí, že paľbu odrazilo

Ukrajina v nedeľu oznámila, že počas nočného útoku na mesto Sevastopol na Krymskom polostrove zasiahla dve ruské výsadkové lode. TASR informuje podľa agentúry AFP.

„Ukrajinské ozbrojené sily úspešne zasiahli obojživelné výsadkové lode Jamal a Azov, komunikačné stredisko a viacero zariadení infraštruktúry ruskej Čiernomorskej flotily,“ uviedli vo vyhlásení ukrajinské ozbrojené sily.

Rusko v sobotu večer oznámilo, že odrazilo paľbu ukrajinských rakiet vypálených na mesto Sevastopol. Gubernátor mesta Michail Razvožajev uviedol, že dvaja ľudia utrpeli zranenia.

A powerful explosion in Sevastopol

OSINT analysts said #Ukraine used Storm Shadow missiles. According to their data, the strike hit the main communications center of #Russia‚s Black Sea Fleet.

Occupation authorities in the city said one person was killed and four were injured… pic.twitter.com/iPAvBZBxCY

— NEXTA (@nexta_tv) March 23, 2024