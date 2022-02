Ukradnuté dary od veriacich využil na sex a drogy, vydieral biskupa a mníšky. Kňaza udal jeden z prostitútov

Veriaci zrejme už od začiatku tušili, že s týmto kňazom niečo nie je celkom s kostolným poriadkom. Neustále sa z nich totiž snažil vyťahovať viac a viac peňazí, žiadal o ne dokonca aj počas spovede. Ako sa neskôr ukázalo, získané financie využíval na kúpu drog a na eskort. Jeden z prostitútov ho napokon aj udal.

Vydieral biskupa, ukradnuté dary využíval na sex a drogy

Bývalý taliansky kňaz Luca Morini si vyslúžil prezývku Don Euro. Neustále totiž od veriacich žiadal viac a viac peňazí. Ako informuje potál The Guardian, napokon skončil v rukách polície aj kvôli tomu, že vydieral bývalého biskupa Giovanniho Santucciho. Kňaz od neho žiadal, aby mu požičiaval tisícky eur. Zašiel však až tak ďaleko, že od biskupa chcel, aby mu kúpil dom za 200 000 eur. Santucci sa svojej pozície vzdal o rok neskôr.

Predtým, ako ho Vatikán kvôli sérii škandálov zbavil funkcie kňaza, pôsobil Morini v toskánskej dedinke Pontasserchio. Okrem toho, že vydieral biskupa, bol obvinený z množstva ďalších prešľapov. Počas toho, ako si najímal prostitúta, vydával sa pod falošnou identitou za sudcu. Vydierať mal aj mníšku a aby toho nebolo málo, obchodoval s drogami a pral špinavé peniaze.

Dedinka neďaleko Pisy má len niečo vyše 2 600 obyvateľov a keď sem Morini prvýkrát prišiel slúžiť ako kňaz, ľudia o ňom mali dobrú mienku a veľmi rýchlo si ho obľúbili. Čoskoro sa však ukázalo, že jeho úmysly vôbec nie sú čisté. Don Euro nútil najmä starších ľudí, aby kostolu dávali čoraz vyššie finančné dary. Starší obyvatelia nemohli tušiť, že ich peniaze využíva na swingers večierky, luxusné dovolenky s prostitútmi či drahé šperky.

Udal ho prostitút

Oficiálne vyšetrovanie začalo v roku 2015 po tom, čo ho udal jeden z prostitútov, ktorého si platil z peňazí veriacich. Na odhalení kňaza sa podieľali aj ďalší traja muži, spoločne napokon podali na kňaza žalobu, vďaka čomu sa im podarilo vysúdiť 14 000 eur. Postupne sa začalo ozývať čoraz viac veriacich. Niektorí priznali, že kňaz ich kvôli peniazom obťažoval dokonca aj počas spovede. Ani jeden z nich však na kňazove podozrivé praktiky nikdy nahlas neupozornil.

Prokurátori žiadali, aby súd vymeral kňazovi trest vo výške 8,5 roka za mrežami. Moriniho obhajcovia však trvali na znížení trestu vzhľadom na to, že kňaz bol podľa nich duševne chorý. Napokon si odsedí 7,5 roka. Len dva mesiace predtým, než si Morini vypočul rozsudok, pritom Taliansko šokoval podobný prípad. Kňaz z mesta Prato bol odsúdený na 3 roky a 4 mesiace za to, že okrádal svojich farníkov. Podobne ako Morini, aj on využíval peniaze na sex a drogy.