Ukáže vám život cestovateľa bez filtrov: Oceňovaný fotograf a cestovateľ vydáva knihu plnú zážitkov

Ako vyzerá život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru? A koľko vlastne také cestovanie stojí a prečo sa naň za každú cenu oplatí na vlastnej koži vydať? Aj to prezrádza nová kniha známeho slovenského cestovateľa, ktorý brázdi svet už vyše 14 rokov a nechystá sa s tým prestať. Vychádza vďaka nášmu vydavateľstvu INTEREZ MEDIA.

Takto pred rokom sme vydali svoj knižný debut a už vtedy bolo jasné, že pri jednom knižnom titule nezostaneme. Druhou knižkou v poradí, ktorá pod našou hlavičkou vychádza v týchto dňoch, je knižka s jednoduchým názvom Cestovateľ. Čo asi ponúkne, prezrádza už samotný názov. A fakt, že jej autorom je známy slovenský cestovateľ Aleš Tvrdý, tak to doslova láka na jej prečítanie.

Kniha o cestovaní, len inak

Cestuje, fotí, dokumentuje, bloguje, objavuje a tým pádom žije. Aj takto by sa dal opísať život Aleša Tvrdého, ktorý do sveta vyrazil vo svojich 23 rokoch a odvtedy sa, pravdupovediac, nezastavil. Od roku 2008 prešiel vyše 60 krajín, bližšie nezistený počet kilometrov a počas ciest zhotovil viac ako 300-tisíc fotografií (to je takmer presne zistený počet).

Dlhodobo ale nielen cestoval a písal texty na svoj blog, ale napríklad písal aj reportáže o cestovaní a fotografovaní pre rôzne domáce i zahraničné médiá. „Preto mi písanie knihy prišlo ako niečo, čo som už v minulosti robil veľakrát. Dá sa teda povedať, že som nerobil nič nové,“ prezradil Aleš. „Tak ako vždy, som sa posadil k laptopu a začal som opisovať to, čo sa stalo na cestách,“ priblížil.

Na rande s ladyboyom aj týždňové uväznenie na ostrove

Vo svojej knihe zmapoval tie najzaujímavejšie, najbizarnejšie a najvtipnejšie príbehy zo 14 rokov, ktoré prežil na cestách. Medzi inými napríklad to, ako v Oceánii vystúpil na zlom ostrove a ďalšia loď mu šla až o týždeň, ako mu na Taiwane úplne neznáma žena ponúkla milión za oplodnenie, alebo ako sa – nie raz, ale hneď dvakrát – dostal cez Tinder na rande s ladyboyom.

Všetky tieto príhody by zažil asi len veľmi ťažko, keby sedel doma na zadku a chodil do obyčajného zamestnania (aj keď je pravdou, že on sám vlastne obyčajné zamestnanie aj má, akurát ho môže vykonávať odkiaľkoľvek, hoc aj z Taiwanu). A navyše mu tieto príhody nepomohli len dať dohromady nezvyčajný cestovateľský (ne)bedeker, ale najmä mu dopomohli aj k niekoľkým úspechom.

Úspešný bloger, ktorého fotky vydal aj National Geographic

Hneď dvakrát zvíťazil v ankete Bloger roka v kategórii Najlepší travel blog, z množstva fotografií sa hneď niekoľko jeho záberov stalo víťaznými snímkami v medzinárodných i domácich súťažiach. Aleš je dvojnásobným finalistom svetovej súťaže Environmental Photographer of the Year, na platforme OneEyeLand sa minulý rok stal 25. najlepším fotografom sveta spomedzi viac ako 130-tisíc tvorcov fotografií. A to stále nie je všetko!

Jeho fotky publikoval National Geographic a po novom ich publikuje v originálnej cestovateľskej knižke aj vydavateľstvo INTEREZ MEDIA.

„Pred pár dňami som dostal otázku, že aký to je pocit, mať vydanú vlastnú knižku. Odpovedal som, že vlastne ani neviem. Nič nepociťujem iné ako predtým. Veď zasa som robil to, čo mám rád a čo ma baví. Písal som príbehy zo svojich ciest, upravoval fotky a niekomu som to odoslal, aby si to pozrel,“ vysvetľuje Aleš a dodal, že si to všetko zrejme uvedomí, až keď vojde do kníhkupectva a uvidí tam svoju knihu, ktorú si bude môcť obzrieť.

„Veľmi sa na to teším,“ prezrádza s nadšením. Spočiatku totiž vôbec ani len nepremýšľal nad tým, že by sa do písania niečoho tak veľkého, ako je kniha, pustil.

Covid nápad na knihu zrodil a zároveň aj pochoval

„Vždy som mal obrovskú radosť, ak som mohol vidieť svoje texty a fotografie niekde inde ako len na displeji svojho laptopu,“ hovorí. Postupne ale pribúdali roky aj nacestované kilometre a spolu s nimi aj množstvo článkov. „No a vtedy to nejako samo prišlo,“ priznáva Aleš. Cestovateľ ale nie je jeho prvým pokusom texty vydať knižne.

Ako nám prezradil, najskôr to skúšal sám, ale nikdy to nedotiahol do úspešného konca. Pred pandémiou napokon dostal ponuku na napísanie knihy a keď prišlo obdobie lockdownov, veľké množstvo voľného času venoval práve písaniu.

„Keďže sa nedalo cestovať, tak som písal, a písal, a písal. Lenže práve pre pandémiu (údajne) vzišlo z plánovanej spolupráce a kniha na niekoľko mesiacov zapadla prachom,“ vysvetľuje neľahký zrod svojho prvého knižného dieťaťa. Text však chcel vydať, a tak oslovil vydavateľstvo INTEREZ MEDIA, s ktorým v minulosti spolupracoval. A vyšlo to – knižka už nielenže nie je len uložená niekde na externom disku, ale aj vydaná knižne a dá sa kúpiť v každom dobrom kníhkupectve.

Nielen autorský text, ale aj pútavé fotografie

Alešove texty v knižnom debute Cestovateľ dopĺňajú aj autorské fotografie, s čím mal tiež nemálo roboty. Trvalo mu teda dlhšie napísať text, alebo vybrať fotky?

„Toto je dosť strastiplná otázka. Texty sa mi písali celkom ľahko. Zrejme preto, lebo som opisoval situácie, ktoré sa stali na mojich cestách. Vždy, keď cestujem, robím si poznámky, ku ktorým sa neskôr vraciam, keď chcem spísať ucelený príbeh,“ opisuje spôsob vzniku jeho prvotiny. Ťažšie to teda bolo s fotografiami.

„Tých mám veľmi veľa a bol som limitovaný sám sebou, lebo ak by som chcel k príbehom vložiť všetky zábery, ktoré sa mi páčia, tak tá kniha by bola hrubá ako Biblia aj s Koránom dokopy,“ úsmevne dopĺňa. Napokon vybral také, ktoré priblížia dané miesta aj tým, čo knihu budú čítať. „Dúfam teda, lebo mne to jasné je, keďže som na tých miestach bol,“ dodáva s humorom.

Kniha Aleša Tvrdého s názvom Cestovateľ vychádza s krásnou obálkou od ilustrátorky Mon Bazovskej a zakúpiť si ju môžete v kníhkupectvách Martinus či Panta Rhei, ale aj cez oficiálny obchod vydavateľstva

A kto by si ju mal prečítať?

„V knihe sú rôzne príbehy. Niektoré sú zábavné, iné na zamyslenie alebo aj smutné. Tým pádom by to mohlo osloviť veľa skupín ľudí. Každý sme však iný, a preto sa mi ťažko odpovedá,“ hovorí Aleš. Opýtali sme sa teda opačne – komu by ju neodporučil?

„Celkovo je knižka o ľuďoch. O tom, akí sme, čo robíme, aké máme životy, s čím sa pasujeme, čo nám robí radosť, ako pozeráme na svet, čo vidím, a pred čím si radšej zakryjeme oči. Kniha zrejme nebude pre tých, ktorí nemajú radi ľudí a ani tento svet, v ktorom žijeme. Takže ak je niekto večný pesimista, frfloš, domased alebo človek, ktorý sa ani nezamyslí nad tým, že svet môže vyzerať celkom inak, ako ten, ktorí si vytvoril v jeho predstavách, tak ho knižka Cestovateľ asi zrejme moc nezaujme,“ dodal na záver.