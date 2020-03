Ukáže posmrtný život: Nová pixarovka Soul to má už teraz našliapnuté na titul najlepšieho animáku roka

Len nedávno sa do slovenských kín dostal pôsobivý animák Vpred (Onward), ktorý je ďalším z projektov slávneho štúdia Pixar. To nám tento rok ukáže ešte jeden svoj projekt, ktorý už teraz mnohí označujú za veľký hit.

Nebýva zvykom, že by Pixar Animation Studios do kín púšťalo v jeden rok dva nové projekty. Iné je to ale v roku 2020, kedy sa po nedávno v kinách uvedenej novinke Vpred dočkáme v lete aj ďalšej snímky s názvom Duša (Soul).

Pôsobivý príbeh od známeho tvorcu

O scenár a réžiu sa v prípade tejto pixarovky postaral dvorný tvorca štúdia Pete Docter, z ktorého tvorcovskej dielne sme mohli vidieť napríklad úspešné animáky ako Monsters, a. s. (Monsters Inc.), Hore (Up) či V hlave (Inside Out).

Soul prinesie pôsobivý príbeh postavy menom Joe Gardner (v pôvodnom znení ho nadabuje Jamie Foxx). Ten je učiteľom hudby na strednej škole a jeho veľkou láskou je práve jazz. Naskytne sa mu príležitosť preraziť v jednom z najuznávanejších jazzových klubov, no problémom je, že predtým, ako vôbec dokáže ukázať, čo je v ňom, náhle umrie.

Dostane však niečo ako druhú šancu a Joeova duša tak má príležitosť spájať sa s ostatnými ľuďmi, ktorí sú na tom rovnako ako on a pomôcť im vyriešiť ich problémy, aby sa mohli opäť prebrať k životu alebo v pokoji odísť na večnosť.

Pixar nám teda ponúkne ďalší príbeh, ktorý sa pohráva s myšlienkou smrti a aj podľa novo zverejneného traileru to vyzerá tak, že nás čaká podobný námet ako to bolo aj v prípade oscarovej snímky Coco. Novú upútavku si môžete pozrieť nižšie.

Hviezdne hlasy, oscaroví skladatelia

Kto bude novú pixarovku dabovať v slovenčine zatiaľ známe nie je, zaujímavé je však pôvodné obsadenie. Hlavnú postavu nadaboval Jamie Foxx a tie ďalšie napríklad Tina Fey, Ahmir Questlove Thompson, Phylicia Rashad či Daveed Diggs.

Podmanivá bude okrem príbehu aj hudba v ňom – postarali sa o ňu hviezdy hudobnej scény Trent Reznor (známy z kapely Nine Inch Nails) a Atticus Ross, ktorý je Reznorovým dlhoročným spolupracovníkom a spoločne nahrali soundtracky k filmom ako Sociálna sieť (The Social Network) či Muži, ktorí nenávidia ženy (The Girl with the Dragon Tattoo).

Celosvetová premiéra animáku Soul je naplánovaná na 19. júna 2020, v slovenských kinách by sme ho mali vidieť od 18. júna.