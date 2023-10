Učia sa z nej aj vaše deti? Podľa učebnice pre šiestakov sú rozvedené rodiny rozvrátené. Žiada sa jej stiahnutie

Môžu zdanlivo obyčajné školské učebnice znepokojiť verejnosť? Vyzerá to, že áno. Keďže sa z nich učia tí najmenší, mali by prinášať informácie, ktoré ich budú posúvať vpred. Nielen vedomostne, ale aj ľudsky. No v tomto prípade časť psychológov žiada stiahnutie učebnice občianskej náuky zo škôl, informuje RTVS. Dôvodom je spôsob, akým opisuje neúplné rodiny a šíri toxické stereotypy.

Spomínaná učebnicu občianskej náuky je určená pre šiestakov základných škôl a podľa niektorých psychológov môže deťom pochádzajúcich z neúplných rodín ublížiť, vysvetľuje RTVS.

Rozvedená rodina ako rozvrátená

Dôvodom je aj úloha, v ktorej je Paťo opisovaný ako utiahnutý samotár. To má byť následkom toho, že jeho rodičia sú rozvedení, čo autori učebnice charakterizujú ako „rozvrátenú rodinu“. Psychologička vysvetlila, že Paťo môže byť jednoducho introvert a pokojne pochádzať aj z dobre fungujúcej rodiny. Jedno s druhým sa nevylučuje.

Ako uvádza Denník N, hlavný hrdina učebnice Jakub na druhej strane pochádza z harmonickej rodiny a v jednej z kapitol sa dokonca venuje tomu, aký je rozdiel medzi takouto a rozvrátenou rodinou. Spomína sa niekoľko príkladov, kedy jeho spolužiaci požívajú alkohol alebo vynechávajú školu. Prečo? Pretože nepochádzajú z harmonickej rodiny ako Jakub.

V učebnici má byť takýchto príkladov viac a psychológovia sa obávajú vplyvu na deti. Preto chcú, aby bola učebnica prepracovaná. Dokonca vznikla petícia a začalo ju riešiť aj Ministerstvo školstva.