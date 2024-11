Ubytujete sa tu aj od 14 eur na noc: Prirovnávajú ho k Alpám, je skrytým lyžiarskym rajom Európy a mnohí ho prehliadajú

Pre mnohých je dobrá lyžovačka neoddeliteľnou súčasťou zimy. Pri stúpajúcich cenách je však pochopiteľné, že ľudia hľadajú lacnejšie alternatívy, ako sú napríklad Alpy. Tento skrytý európsky klenot núka jedinečnú možnosť užiť si veľa muziky za málo peňazí.

Lacná verzia alpskej lyžovačky

Ako informuje web Euronews, Gruzínsko v mnohých ohľadoch núka podobné možnosti týkajúce sa lyžovania ako Alpy. Je však lacnejšie. Podľa ľudí, ktorí to už stihli otestovať na vlastnej koži, tu nájdete všetko, čo potrebujete a nebudete sa musieť tlačiť v davoch ďalších milovníkov zimných športov. Navyše, Gruzínci sú známi svojou pohostinnosťou.

Podľa niektorých je Gruzínsko v zime doslova skrytým pokladom. Tí, ktorí ho raz objavia, sa sem budú takmer iste chcieť opäť vrátiť. Jedno zo stredísk, ktoré si vás získa, je napríklad Gudauri. Chváli sa nielen horami, ktoré vyrážajú dych, ale aj najlacnejšími ski pasmi v celej Európe. Za jeden deň lyžovania zaplatíte v prepočte menej ako 24 eur. Ski pas na celú sezónu vás vyjde na približne 221 eur.

Máte sa na čo tešiť

Gudauri je ako stvorené pre začiatočníkov, ale aj pre pokročilých. Nájdete tu tiež množstvo podnikov a reštaurácií, kde sa môžete nasýtiť, oddýchnuť si a zohriať sa. Nachádza sa tu tiež lacné a dostupné ubytovanie už od 14 eur na noc na osobu. Zabudnúť sa nesmie ani na to, že Gruzínsko je známe svojimi lahodnými vínami. Za zmienku určite stoja aj výhľady na zasnežené vrcholky skál. Ak ich raz pokryje sneh, môžete rátať naozaj s bohatou snehovou nádielkou. Nemusíte sa tak báť toho, že nebude na čom lyžovať.

Až počas 8 z 9 sezón sa stredisko vyhlo umelému zasnežovaniu. V niektorých gruzínskych strediskách je dokonca toľko snehu, že môžu sezónu pokojne odštartovať už v novembri a ukončia ju až v apríli. Gruzínsko si svoju výhodu uvedomuje a vláda v posledných rokoch investovala milióny do vylepšenia infraštruktúry, a to bez toho, aby sa to odrazilo na cenách.