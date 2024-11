Cestovanie vlakom po Európe bude lacnejšie a rýchlejšie: Z novinky, ktorá tu mala byť už dávno, budú mnohí nadšení

Cestovanie vlakom môže byť riadne komplikované a dokonca aj drahšie, ak sa presúvate medzi krajinami a prekračujete pritom hranice. Už v dohľadnom čase by ale mal začať fungovať jednotný systém rezervácie lístkov.

Cestovanie bude rýchlejšie a lacnejšie

Ako informuje web Euronews, v súčasnosti platí, že ak cestujete vlakom do zahraničia, zaberie vám nemálo času a úsilia rezervovať si všetky potrebné cestovné doklady. Neraz je poriadne náročné vyznať sa v zahraničných cestovných poriadkoch a rezervačných systémoch. V rôznych krajinách platia odlišné pravidlá.

Aby toho nebolo málo, kým pokúpite všetky potrebné cestovné lístky v rôznych krajinách, cez ktoré cestujete, neraz vás to vyjde drahšie, ako by ste zaplatili za lacnejšiu letenku v nízkonákladovke. Dobrou správou ale je, že sa to môže zmeniť v nasledujúcich dvoch rokoch. Do prevádzky totiž bude spustený jednotný európsky rezervačný systém lístkov na vlak. To znamená, že môžete cestovať do viacerých destinácií len s jedným cestovným lístkom a s jasným plánom cesty.

Neuveriteľné, že Európa niečo také ešte nemá

Pre cestujúcich to znamená nižšie náklady, ale aj nižšie riziko toho, že niekde zmeškajú prípoj a budú musieť doplácať za ďalšie lístky. Už teraz existuje niekoľko systémov, ktoré sa usilujú o uľahčenie cestovania, no stále je nutné kupovať lístky separátne.

Nový návrh jednotného cestovného lístka je len jedným z viacerých návrhov nového komisára EÚ pre dopravu Apostolosa Tzitzikostasa, ktorý sa zameriava na podporu udržateľnej dopravy. Vyjadril sa, že je neuveriteľné, že Európa niečo také ešte v roku 2024 nemá. Tzitzikostas tiež prišiel s ambicióznym plánom vytvoriť vysokorýchlostnú železničnú sieť, ktorá by lepšie prepojila európske hlavné mestá, a to aj prostredníctvom nočných vlakov. Chce dosiahnuť, aby bolo cestovanie vlakom jednoduché, ekologické a cenovo dostupné.