Týmto svojmu psíkovi spôsobujete zlú náladu: Vedci prichádzajú s novými zisteniami, ktoré vás prekvapia

Hovorí sa, že zviera dokáže vycítiť strach človeka. Vedci v novej štúdii prichádzajú s tvrdením, že pes vycíti stres vo vašom pote aj dychu a má z toho zlú náladu.

Stres vycítia aj z vášho dychu

Ako informuje Mail Online, iste ste si aj vy všimli, že váš psík dokáže vycítiť, keď práve nemáte náladu, ste smutní a celkovo sa necítite práve najlepšie. Vedci ale v novej štúdii publikovanej prostredníctvom Scientific Reports dokázali, že psy sú naozaj ovplyvňované emóciami svojich majiteľov. Výskum ukázal, že ich správanie sa mení na základe stresu, ktorý za pomoci čuchu dokážu zachytiť v našom pote a dychu.

Psy, ktoré cítili stres zo svojho majiteľa, mali podľa vedcov aj pesimistickejší pohľad na život. Ľudia, ktorí pracujú so psami, často tvrdia, že negatívne emócie sa cez vôdzku dostanú až ku psovi. Zdá sa ale, že vôdzka k tomu ani nie je potrebná. Už predchádzajúce štúdie ukázali, že psíky extrémne citlivo vnímajú nálady ľudí okolo seba. Až doteraz ale nebolo jasné, či naozaj dokážu emócie identifikovať čuchom.

„Majitelia psov vedia, ako veľmi sú ich štvornohí priatelia naladení na ich emócie. V tejto štúdii sme ukázali, že dokonca aj pach neznámeho človeka, ktorý je v strese, ovplyvňuje emocionálny stav psa, to, ako vníma odmeny, ale aj schopnosť učiť sa,“ vyjadrila sa Nicola Rooney, hlavná autorka štúdie.

Aj psíky môžu byť pesimistické

Do výskumu sa zapojilo 18 ľudí so psíkmi. Najprv boli psy vycvičené tak, aby dokázali rozpoznať dobrú a zlú situáciu. V tomto prípade to znamenalo rozlíšiť, či je v miske odmena alebo nie na základe toho, kde sa miska nachádzala. Len čo sa to psíky naučili, po príchode do miestnosti sa väčšinou vybrali na miesto, kde sa mala nachádzať miska s odmenou.

Následne vedci dali do miestnosti aj tretiu misku a čakali, ako dlho bude trvať, kým ju pes pôjde preskúmať. Ak sa k miske vybral rýchlo, znamenalo to, že je optimistický a očakáva ďalšiu odmenu. Ak trvalo dlhšie, kým sa vybral na prieskum, znamenalo to, že je pesimistický a odmenu neočakáva.

Sú citlivé na emočnú nákazu

Psíky opakovali rovnaký test niekoľkokrát, pričom počas jedného z testov boli vystavené pachu potu a dychu človeka, ktorý nebol ich majiteľom. Pachy patrili ľuďom, ktorí buď oddychovali pri relaxačnej hudbe, alebo ich odborníci stresovali rátaním matematických príkladov. Ukázalo sa, že pri psoch, ktoré boli vystavené stresovým pachom, bola výrazne nižšia pravdepodobnosť, že pôjdu skontrolovať misku bez ohľadu na jej umiestnenie. Pri pozitívnych pachoch však šli misku skontrolovať častejšie ako pri neutrálnych.

Vedci prízvukujú, že psy sa po boku ľudí vyvíjajú už tisícky rokov. Aj preto sú citlivé na tzv. emočnú nákazu. Tento objav by mohol pomôcť profesionálnym psovodom a majiteľom psov pochopiť, ako ich vlastné emócie ovplyvňujú výcvik psov. Mohlo by to byť tiež dôležité pre pracovné psy vo vysoko stresových úlohách, ako je policajná práca alebo pátracie a záchranné operácie. Čerpať z týchto poznatkov ale môžu aj majitelia „obyčajných“ psíkov.