Pripravte si zásoby na 72 hodín, odporúča Európska komisia. Nezabudnite na jedlo, lieky, hotovosť či powerbanku

Európska komisia (EK) v stredu spustila novú stratégiu pripravenosti s cieľom posilniť schopnosť Európy predchádzať hrozbám a reagovať na ne, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters a oficiálneho stanoviska EK.

EK vysvetlila, že novou stratégiou sa pripravuje na rôzne riziká vrátane prírodných katastrof, kybernetických útokov a geopolitických kríz vrátane možnosti vojenskej agresie. Európa by mala podľa EK zvýšiť zásoby kritického vybavenia a nabádať verejnosť, aby si v prípade núdze udržiavala dostatočné zásoby aspoň na 72 hodín.

„Rodiny žijúce v záplavových oblastiach by mali vedieť čo robiť, keď voda stúpne. Systémy včasného varovania môžu zabrániť tomu, aby regióny postihnuté lesnými požiarmi stratili drahocenný čas,“ uviedla predsedníčka EK Ursula von der Leyenová.

Stratégia sa zameriava na zlepšenie systémov včasného varovania, zabezpečenie kontinuity základných služieb, ako sú zdravotná starostlivosť a pitná voda, a pomoc občanom pri príprave na krízové situácie. Stratégia zahŕňa 30 kľúčových opatrení a podrobný akčný plán na dosiahnutie týchto cieľov.

„Pripravenosť na všetko – to musí byť náš nový európsky spôsob života,“ vyhlásila eurokomisárka pre pripravenosť a krízové riadenie Hadja Lahbibová na platforme X.

