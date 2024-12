Týmto jednoduchým trikom otestujete ľudí okolo vás a zistíte, či sú slabej povahy: Sledujte reakciu, prezradí vám všetko

Šikovná technika vám má pomôcť hlavne v prípadoch, pokiaľ si chcete otestovať takého muža, ktorý sa vo vašom hľadáčiku objavil relatívne nedávno. Možno trpíte pochybnosťami, snažíte sa zistiť, či si viete s touto osobou predstaviť dlhodobý vzťah. Možno ide o víziu novej práce, v ktorej budete priamo pod vedením nového šéfa, s ktorým budete musieť byť každodenne v kontakte.

Článok pokračuje pod videom ↓

Táto šikovná technika vám môže podľa portálu Telegrafi najviac pomôcť v evaluácii mužov, s ktorými máte emocionálny vzťah.

Predtým, než si začnete s niekým plánovať budúcnosť, mali by ste urobiť jednu vec: jednoducho mu predneste názor, o ktorom viete, že je v rozpore s tým jeho.

Po použití techniky by ste mali sledovať jeho reakciu. Práve na reakcii viete odsledovať, či je odolný, alebo naopak, či je jeho nátura slabá. Test sa pritom zameriava len na charakter a nesleduje iné prvky (akými je sociálny status, bohatstvo či reputácia).

Sledujte reakciu, ktorá vám prezradí všetko

Už prvotná reakcia vám môže veľa prezradiť. Muž so silnou povahou nebude reagovať defenzívne – nerozhorčí sa, nebude útočný, nezačne vás napádať osobnými urážkami. Nebude k vám ironický a posmešný.

Jeho mentálnu odolnosť o to viac preveríte, pokiaľ budete na tomto rozporuplnom názore trvať. „Ak vidíte, že začne kričať, mávať rukami, trápiť sa, hnevať sa, vykazuje to známky slabosti,“ píše portál.

Silná odolnosť sa má ďalej prejaviť tým, že jeho reakcia bude primeraná – možno sa trochu prekvapí, avšak namiesto kriku či posmešného prístupu vám pokojne prednesie argumenty, prečo s vami nesúhlasí. Možno dokonca prinesie možnosť, ako by sa dalo uskutočniť kompromis, prípadne bude chcieť pochopiť, prečo premýšľate inak. Osoba so silnou povahou urobí všetko pre to, aby sa situácia nepreniesla do momentu, kedy bude pre niekoho vyslovene nekomfortná.

Portál techniku prisúdil Sigmundovi Freudovi, otcovi psychoanalýzy a filozofickému majstrovi ľudského sveta fantázie. Autenticita tohto výroku je otázna – hoci Freudove názory často narážali na mentálnu odolnosť a správanie človeka, pričom rozlišoval medzi psychologickými charakteristikami mužov a žien a ich komplexnými obrannými mechanizmami, samotnú psychologickú techniku pravdepodobne nepriniesol. Je však možné usúdiť, že techniky podobného typu čerpajú z poznatkov, ktoré máme práve vďaka tomuto renomovanému priekopníkovi.

Nakoniec musíme doplniť, že takáto technika sa s istotou nemusí vzťahovať len na mužov. Evaluovať si takto šikovne môžete úplne kohokoľvek. Avšak, nezabudnite si urobiť krátky test „odolnosti“ ľudského charakteru hlavne v situáciách, keď sa rozhodujete, či chcete s nejakou osobou tráviť zvyšok svojho života.