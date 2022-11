Tvrdí, že jej tvorcovia seriálu 1899 takto ukradli nápad: Záhadný hit Netflixu čelí závažným obvineniam z plagiátorstva

Už niekoľko dní v rade sa drží na prvom mieste sledovanosti medzi seriálmi na Netflixe u nás a do top trojky patrí v podstate po celom svete. Hovoríme o mysterióznom hite s názvom 1899, ktorý ale čelí obvineniam z plagiátorstva, uvádza UNILAD.

Na jednej strane žne obrovské ovácie od divákov, ktorí ho dokonca označujú za najlepší seriál tohto roka, na druhej je streamovací gigant obviňovaný z plagiátorstva.

Divákom poriadne zamotal hlavy

Osemdielny seriál, ktorý je mixom rôznych žánrov od drámy, cez sci-fi až po mysteriózny triler, pochádza z dielne nemeckej dvojice tvorcov — Baran bo Odar a Jantje Friese. Ak sú vám tieto mená známe, nie je to náhoda. Stoja totiž aj za mysterióznym seriálom Dark, ktorý zožal mimoriadny úspech. Novinka sa odohráva v roku 1899 a ukazuje loď migrantov, smerujúcu z Európy do New Yorku. Za záhadných okolností však zmení svoj smer a cestujúci musia riešiť neobvyklú záhadu.

Ľuďom pri obrazovkách poriadne zamotal hlavy a to natoľko, až ho prirovnávali napríklad k filmu Počiatok (Inception) od majstra „mindfuckov“ Christophera Nolana.

Tvrdí, že jej Netflix ukradol komiks

Umelkyňa Mary Cagnin si však všimla aj inú podobnosť, na ktorú upozornila na Twitteri.

V tweete opísala svoj šok z toho, keď zistila, že nový hit Netflixu je identický s jej komiksom s názvom Black Silence, ktorý vytvorila ešte v roku 2016.

Na názorných ukážkach ilustrovala, čo konkrétne má na mysli. Napísala, že si všimla hneď niekoľko podobností — čiernu pyramídu, úmrtia na lodi, posádku rôznych národností, symboly v očiach a nevysvetliteľné záhady. Zdieľala presné zábery zo seriálu 1899 a z jej komiksu, ktoré sú si podobné.

„Mojím snom bolo získať uznanie na medzinárodnej úrovni. V Brazílii totiž máme málo príležitostí ukázať svoju prácu,“ napísala Mary priznala, že jej táto situácia láme srdce a veľa si kvôli nej už poplakala.

Obvinenia o tom, že tvorcovia seriálu ukradli jej prácu, sú závažné. Má však aj teóriu, ako sa to mohlo stať. V roku 2017 sa zúčastnila veľtrhu vo švédskom Göteborgu, kde sa jej komiks dostal do kontaktu s množstvom vydavateľov a ľudí z brandže. Autorka je presvedčená o tom, že tu došlo ku krádeži jej diela.

Ide skutočne o plagiát?

Decider sa na jednotlivé podobnosti pozrel bližšie. A v podstate vysvetlil, prečo každá spomínaná podobnosť je iba podobnosťou a veľa spoločného nemajú. Síce sa v seriáli objavujú pyramídy rovnako ako v komikse, no majú úplne odlišný význam.

To isté platí o rôznorodej posádke. V komikse pochádzajú hrdinovia z rôznych krajín, hovoria však jedným jazykom, zatiaľ čo v seriáli sa s nimi pracuje úplne originálnym spôsobom — objaví sa v ňom až 10 rôznych jazykov a tým, že si niektoré postavy navzájom nerozumejú a iné zas áno, sa vytvára zaujímavý efekt, ktorý vo svojom žánri nemá obdoby.

Decider svoj „výskum“ uzatvára tým, že komiks sa sústredí na skupinu astronautov, zatiaľ čo seriál 1899 je oveľa komplikovanejší a s mnohými presahmi, ktoré vám nebudeme zbytočne prezrádzať.

Web UNILAD však kontaktoval Netflix o vyjadrenie k tomuto obvineniu.