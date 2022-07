Túto postavu zo Stranger Things nemajú ľudia radi, šokovaná zostala aj predstaviteľka Eleven. Dôvod je jednoduchý

Ktorú postavu zo Stranger Things nemáte radi? Ak je vašou odpoveďou Mike Wheeler, buďte si istí, že by ste herečku Millie Bobby Brown, predstaviteľku Eleven, zaskočili rovnako, ako nemeckí fanúšikovia, pri ktorých si uvedomila jednu podstatnú vec. A to, že diváci seriálu nemajú radi jej fiktívneho priateľa, píše Unilad.

Článok pokračuje pod videom ↓

Milý incident sa odohral počas nemeckého Comic Conu, ktorého sa ako hosť zúčastnila samotná Millie Bobby Brown, jedna z hlavných predstaviteliek Stranger Things, ktorá má medzi divákmi nepochybne množstvo fanúšikov. Tí dostali možnosť opýtať sa jej niekoľko zvedavých otázok. Nakoniec ale nezostali zaskočení oni z odpovedí, ktoré dostali, ale šokovaná bola samotná Millie.

Máte radi Mikea?

Stalo sa tak pri otázke, v ktorej sa jej členka publika opýtala, čo hovorí na vzťah Eleven s Mikeom. „Aký je môj názor?“ – najprv zopakovala zaskočene otázku. A hneď na to odpovedala protiotázkou. „Vy ho máte radi?“

Odpoveďou účastníčky bolo veľmi úprimné a jednoznačné „nie“, čo všetkých rozosmialo. Millie neskrývala svoje prekvapenie a opýtala sa ľudí v celom publiku, či majú radi Mikea. Dostalo sa jej davové „nie“.

Šokovaná Millie s humorom vysvetlila, že ľudia v Amerike milujú Mikea a prišla s ďalšími otázkami. „Môže mi niekto povedať, prečo Mikea nemáte radi? Čo je na ňom zlé?“

Nie je taký kamarát, akým by mal byť

Najprv si myslela, že je to kvôli ich romantickému vzťahu. Potom pochopila, že fanúšikom vadí to, že nie je dobrým kamarátom. Millie na to odpovedala, že v skutočnosti je Finn Wolfhard, herec ktorý stvárnil túto postavu, veľmi dobrým kamarátom a že možno v 5. sérii dokáže aj samotný Mike, že je ním tiež. So smiechom dodala, že musí povedať Finnovi, aby radšej do Nemecka nechodil.

A prečo by mal byť Mike zlým kamarátom? Pravdepodobne ľuďom vadí to, ako sa správal k Willovi. Ako ste si možno mohli v náznakoch všimnúť, Mike je pre Willa viac, než iba obyčajný priateľ. Túto teóriu pred niekoľkými dňami potvrdil aj herec Noah Schnapp, ktorý túto postavu stvárnil.

Povedal, že jeho postava je na 100% gay a je zaľúbená práve do Mikea. „Náznaky boli už počas prvej série. V podstate to tam vždy bolo, ale nikdy ste to s určitosťou nevedeli. Teraz, keď je už Will starší, to tvorcovia urobili tak, aby to očividné,“ vysvetlil pre Variety.

Mike sa ale ku nemu nesprával žiadnym spôsobom ohľaduplne, aj keď bolo očividne jasné, že je Will zranený. Či sa dočkáme nejakého vývoja aj tejto línie, uvidíme až v poslednej sérii Stranger Things, v ktorej bude mať Mike možnosť napraviť svoju poškvrnenú reputáciu.