Dôležitá fanúšikovská teória bola potvrdená. Táto postava zo seriálu Stranger Things je homosexuál

Upozorňujeme, že článok obsahuje spoilery zo 4. série Stranger Things. Ak sa im chcete vyhnúť, prečítajte si niektorý z našich ďalších článkov z filmovej sekcie.

Herec Noah Schnapp potvrdil dohady o tom, že v mimoriadne populárnom seriály Stranger Things od Netflixu stvárňuje homosexuálnu postavu. O téme píše portál Unilad.

Náznak už počas prvej série

Niektorí fanúšikovia si to síce už dávno všimli, no oficiálne potvrdenie prišlo až teraz, dva týždne po vydaní druhej polovice štvrtej série. Oku pozorného diváka totiž neuniklo, že postava menom Will Byers (Noah Schnapp) sa správa k Mikeovi Wheelerovi (Finn Wolfhard) inak, ako k bežnému kamarátovi.

Herec to potvrdil pre Variety keď povedal, že jeho postava je na 100% gay a je zaľúbená práve do Mikea. „Náznaky boli už počas prvej série. V podstate to tam vždy bolo, ale nikdy ste to s určitosťou nevedeli. Teraz, keď je už Will starší, to tvorcovia urobili tak, aby to veľmi očividné“ povedal herec.

Fanúšikov v podstate definitívne presvedčila emočná scéna z dodávky, keď Will tvrdil Mikeovi, že Eleven ho už zrejme nemiluje a viac ho vo svojom živote nebude potrebovať. „Táto scéna bola pre Willa veľmi dôležitá, pretože v nej povedal pravdu o tom, že miluje svojho najlepšieho priateľa a nevie, ako mu to povedať,“ dodal herec.