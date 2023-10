Túto lacnejšiu alternatívu využíva aj mnoho Slovákov: Zubárka upozorňuje, že na to môžete škaredo doplatiť. Tu je dôvod

Iste už mnohí z vás zaregistrovali trend, v rámci ktorého chodia (aj) známi Slováci za estetickými zákrokmi do zahraničia. Propagačné príbehy často sľubujú prvotriedne výsledky a hlavne nižšie finančné náklady, čo je na celej ponuke azda najlákavejšie. Zubárka Andrea Hrubá, ktorú môžete z Instagramu poznať ako Zápisník zubárky, upozorňuje na to, že „lacné zuby v Turecku“ môžu mať veľmi nepríjemné následky.

Bolesti, ale aj zlá estetika

Video o takzvaných „tureckých zuboch“ nazbieralo už cez 50-tisíc pozretí a komentujúci používatelia vyjadrili prekvapenie, ale aj zdesenie z toho, čo sa dozvedeli. Ako z informácií vyplýva, v Turecku vám vo väčšine prípadov obrúsia všetky zuby až „na korunku“, aj keď by vám stačili iba estetické fazety. Pre zubárov je to časovo jednoduchšie a vy na to doplatíte, keďže si dávate brúsiť tiež zdravé zuby.

Dôležitým faktom je to, že nové zuby sú vyrobené z menej kvalitného a lacnejšieho materiálu, problémom je aj ich estetický vzhľad, v niektorých prípadoch farba a podobne. Takto obrúsené zuby pokryté lacnou alternatívou koruniek majú tendenciu skôr odumrieť, následkom čoho sa dostaví citlivosť a bolesť. Celý proces v Turecku je často extrémne rýchly, zubári tak skrátka nemajú priestor na mikroskopickú presnosť a v Európe by takáto práca nespĺňala základné štandardy.

Navyše, v konečnom dôsledku dokonca na týchto zuboch neušetríte. V horizonte niekoľkých rokov sa môže pokojne stať, že o nekvalitné zuby prídete a vy si budete musieť tak či tak platiť kvalitnejšiu a drahšiu starostlivosť. Pochopiteľne, aj v Turecku môžete nájsť kvalitné zubné kliniky a ak sa náhodou pre tento krok predsa len rozhodnete, určite si overte skúsenosti iných zákazníkov.