Túto hviezdu si v novom hite Netflixu takmer nikto nevšimol. Prekvapí vás, v ktorom seriáli začala svoju kariéru

V knižniciach predplatiteľov streamovacej služby Netflix sa táto miniséria objavila ešte na začiatku roka. A aj dnes, takmer po mesiaci, zostáva jedným z najsledovanejších seriálov. Všimli ste si ale, že v krimidráme Chlapec zhltne vesmír (Boy Swallows Universe) si jednu z dôležitých postáv zahrala aj herečka, ktorá sa preslávila v populárnom detskom seriáli?

Phoebe Tonkin sa narodila v októbri 1989 a jej tvár najskôr zdobila reklamy pre rôzne značky spodnej bielizne, ale aj šperkov Swarovski. Modelingu sa venovala od pätnástich, no vždy ju to ťahalo skôr k herectvu.

Vidieť sme ju mohli nielen v nedávno uvedenom hite na Netflixe s názvom Boy Swallows Universe, kde si zahrala od drog závislú matku hlavného hrdinu, ale v minulosti napríklad aj v seriálových projektoch Westworld, The Originals či The Circle.

Jej úplne prvou hlavnou úlohou bol ale seriál, na ktorý ste už možno aj zabudli, no istotne ho väčšina z vás pozná. Tonkin v ňom stvárnila jednu z troch hlavných hrdiniek, ktoré sa jedného dňa premenia na morské panny a následne musia riešiť nielen strasti a slasti života nadprirodzenej bytosti, ale najmä svojho dospievania. Išlo o seriál H20: Stačí pridať vodu (H20: Just Add Water), ktorý svojho času v našich končinách vysielal televízny kanál Disney Channel, no slovenskí diváci ho poznajú aj z programu TV Markíza, resp. TV Doma.

Tomu, že sme Tonkin mohli vidieť práve v tomto fantasy projekte pre mladistvých, mnohí nechcú uveriť. Ide totiž o dva diametrálne odlišné projekty a mnohí chvália, ako sa herečka popasovala s náročnou témou a aký skvelý výkon v Boy Swallows Universe podala. Aj preto viacerí neverili vlastným očiam, keď si uvedomili, že Phoebe Tonkin je niekdajšia morská panna zo známeho a obľúbeného seriálu.